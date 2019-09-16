الكشف على 651 ألف مريض وإجراء 5 آلاف عملية جراحية خلال شهر بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أنه تم الكشف على 651 ألف مريض، وإجراء 5 آلاف عملية جراحية خلال شهر أغسطس الماضى.

وأضاف محافظ الدقهلية، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أنه تم إجراء 29 ألف و289 جلسة غسيل كلوى مقسمة إلى ثلاث شرائح ايجابى فيروس C/B والسلبى منها، وتم استقبال 1140 طفل من حديثى الولادة بالحضانات.

وأكد على توفير كل الدعم اللازم للمستشفيات، ويشدد بصفة مستمرة على التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والرعاية الصحية لخدمة جميع المرضى بمحافظة الدقهلية.

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم إجراء 5010 عملية ما بين كبرى وصغرى وذات مهارة، وإجراء مناظير تشخيصية وعلاجية لعدد 500 حالة، وأشعة عادية لـ 47723 حالة، وأشعة موجات فوق صوتية لـ 15613 حالة، وأشعة مقطعية لـ 5000 حالة، كما تم إجراء رنين مغناطيسى لـ 380 حالة.