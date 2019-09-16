الرئيس الفرنسى يحمل تطبيقا على هاتفه المحمول لقياس تطور أداء حكومته

باريس (أ ش أ)

قام رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بخطوة غير مسبوقة لقياس أداء وزراء حكومته، وذلك من خلال تحميل تطبيق على هاتفه وهواتف أعضاء الحكومة، يمكّنه من متابعة أدائهم عن كثب.

وذكرت إذاعة "آر تى إل" الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، أنه تم تطوير هذا التطبيق خصيصا ليساعد ماكرون على مراقبة تقدم الإصلاحات الرئيسية، حيث سيمسح له هذا التطبيق بمراقبة تقدم عمل وزرائه لحظة بلحظة، مضيفةً أنه يتم تصنيف الإصلاحات حسب المجال مثل التعليم والبطالة وما إلى ذلك، ويتم قياس الإصلاحات حسب التقدم المحرز أو عدم تقدم الوزير فى هذه القضايا.

وكان الرئيس الفرنسى قد قال- خلال اجتماع مغلق نُظم فى 11 سبتمبر الجارى بقصر الإليزيه- إنه احتفظ بوزرائه فى مناصبهم، وذلك فى إطار نتائج الاستجابة لأزمة "السترات الصفراء"، إلا أنه طالبهم بتغيير سياستهم، موضحًا أنهم إذا لم يتغيروا، سيقوم بتغييرهم، مع إعطائهم مهلة شهرين لكى يراقب تنفيذ الإصلاحات.