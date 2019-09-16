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الجنايات تواصل محاكمة رئيس وحدة تراخيص الوايلى بتهمة التزوير

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:00 ص
الجنايات تواصل محاكمة رئيس وحدة تراخيص الوايلى بتهمة التزوير محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة،  اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، محاكمة رئيس وحدة تراخيص الوايلي السابق و11 آخرين ، لاتهامهم بتزوير أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، مقابل سيارة و200 ألف جنيه رشوة ، تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام وجوزيف إدوارد زكى وسكرتارية محمد الجمل ومحمد خميس.

وكان المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، أحال، رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى، و11 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات، بعدما كشفت  تحقيقات المستشار أحمد حبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة الكلية آنذاك، أن النقيب  " محمد . ع  "  رئيس وحدة التراخيص بمرور الوايلى، زور أوراق 73 سيارة حديثة مهربة من ليبيا، بالاشتراك مع 4 موظفين بوحدة المرور هم "مهندس الفحص، وموظف الشباك، وموظفة المراجعة، والحاسب الآلى بوحدة المرور" نظير تقاضى رشوة ، ووجهت النيابة للمتهمين تهم الرشوة، والتزوير فى محررات رسمية، وتكوين تشكيل عصابى، واستغلال موظفين عموميين لوظيفتهم، وقبول وتلقى عطايا وهدايا.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن قيمة السيارات التى تم تزوير أوراقها 30 مليون جنيه، جلبها تاجر من ليبيا لطرحها بالأسواق بعد تزوير أوراقها، واللوحات المعدنية الخاصة بها، وأن المتهمين اشتركوا مع موظف الحاسب بإدارة مرور سوهاج فى تزوير الأوراق والمستندات الخاصة بالسيارات.


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