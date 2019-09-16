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التحقيق مع 4 متهمين باحتجاز مواطنين وإجبارهم على توقيع 17 إيصال أمانة بالسلام

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:01 م
التحقيق مع 4 متهمين باحتجاز مواطنين وإجبارهم على توقيع 17 إيصال أمانة بالسلام محكمة-أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى

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تباشر نيابة السلام التحقيق مع 4 متهمين باحتجاز مواطنين، وإجبارهم على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة النهضة فى السلام.
 
وتمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على 4 أشخاص لقيامهم باحتجاز مواطن، وإجباره على التوقيع على  إيصالات أمانة بمدينة النهضة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من قسم شرطة السلام ثان، بورود بلاغ من 4 مواطنين مقيمون بدائرة القسم، بتضررهم من (4 أشخاص "3 شركاء وعامل بمحل لبيع الهواتف المحمولة")، لقيام المشكو فى حقهم  بالحضور لمسكن أحدهم واصطحابه إلى محل سكن باقى المُبلغين، وإكراههم على التوقيع على 17 إيصال أمانة على بياض بسبب وجود خلافات مالية بين المشكو فى حقهم وشقيق المجنى عليهم (تاجر هواتف محمولة).
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهم وراء ارتكابها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم  (17 إيصال أمانة بتوقيع المجنى عليهم)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب وجود خلافات مالية بينهم وبين شقيق المجنى عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

نيابة السلام

خطف

التوقيع على ايصالات امانة

قسم السلام

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