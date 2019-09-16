الانبا باخوم يترأس قداس عيد الصليب بكنيسة القديسة تريزا بالإسكندرية.. صور

احتفل الأنبا باخوم، المعاون البطريركى للكاثوليك، أمس الأحد، بقداس عيد الصليب المجيد بكنيسة القديسة تريزا بسيدى بشر الإسكندرية.

شارك فى القداس القمص انطونيوس غطاس الوكيل العام، والأب بيشوى عبد المسيح والأب يوسف محارب، رعاة الكنيسة، وأبناء الرعية المباركة.

اجتمع الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية أمس الأحد، بمجمع الآباء الكهنة بالإسكندرية أثناء زيارته الرعوية الأولى للأسكندرية.