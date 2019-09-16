الانبا باخوم يترأس قداس عيد الصليب بكنيسة القديسة تريزا بالإسكندرية.. صور

احتفل الأنبا باخوم، المعاون البطريركى للكاثوليك، أمس الأحد، بقداس عيد الصليب المجيد بكنيسة القديسة تريزا بسيدى بشر الإسكندرية.
شارك فى القداس القمص انطونيوس غطاس الوكيل العام، والأب بيشوى عبد المسيح والأب يوسف محارب، رعاة الكنيسة، وأبناء الرعية المباركة.
اجتمع الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية أمس الأحد، بمجمع الآباء الكهنة بالإسكندرية أثناء زيارته الرعوية الأولى للأسكندرية.
كان الأنبا باخوم قد اجتمع بكهنة الإسكندرية تم انتخاب الأب يوحنا جورج والأب فرنسيس وحيد مع القمص الأب انطونيوس غطاس وكيل عام البطريركية بالإسكندرية لتمثيل المجمع بمجلس الشورى للكهنة وتم تحديد بعض المسؤوليات مثل لجنة الدعوات للأب بولس عطية ويشاركه الأب ميشيل شفيق، ولجنة العائلة يرأسها الأب يوحنا جورج، ولجنة الشباب يرأسها الأب فرنسيس وحيد، وللعلاقات العامة الأب بيشوي عبد المسيح ولجنة التربية والتعليم المسيحي للأب يوسف محارب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة