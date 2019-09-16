الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التوتر المتزايد حول البرنامج النووى الإيرانى

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أعربت الأمم المتحدة، عن شعورها بالقلق إزاء التوتر المتزايد حول البرنامج النووي الإيرانى، داعية الأطراف المعنية إلى حوار مستدام من أجل السلام والاستقرار.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن ذلك جاء فى رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، تلاها نائب الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يورى فيدوتوف ، حيث أعرب عن ترحيب المنظمة بجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالتحقق من التزامات إيران، فى إطار خطة العمل المشترك الشاملة.

وأضاف أن التوتر المتزايد بشأن القضية النووية الإيرانية يثير القلق بشكل كبير، وأن الحوار المستدام يعتبر ضروريا للسلام والاستقرار فى المنطقة.

وقد بدأت أعمال الدورة الثالثة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم ، فى فرع الأمم المتحدة بالعاصكة النمساوية (فيينا ) ، وسيناقش ممثلو أكثر من 170 دولة تطور صناعة الطاقة النووية ، وقضايا الأمن النووى، وكذا نظام ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية والملفات النووية لكل من إيران وكوريا الشمالية، وستستمر أعمال المؤتمر حتى العشرين من سبتمبر الجارى.