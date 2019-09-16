الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:55 م اعرف كل حاجة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم الاثنين، وإعلان الحكومة عن طرح 6 ملايين متر أراضى قريبا عبر البوابة الإلكترونية الاستثمارية. الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتى.. ويؤكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصرى الرئيس يشهد حلف اليمين لرئيس مجلس الدولة والنائب العام الجديدين.. ويمنح وسام الجمهورية لأبو العزم وصادق الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى قريبا عبر البوابة الإلكترونية الاستثمارية رئيس الوزراء تسوية مستحقات المصدرين بنسبة 10% كشريحة أولى القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل 26 سائحا من الغرق بالبحر الأحمر الخطيب يقاضى "سبورتا" للملابس الرياضية.. ويطالب الشركة بتعويض 25 مليون جنيه بسبب فسخ التعاقد الهيئة العليا للانتخابات التونسية تعلن تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة الأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل رئيسا للاتحاد العربى لكرة القدم بالتزكية السيسي النائب العام مجلس الدولة الحكومة اراضى استثمارية عبدالعزيز بن تركى اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت" فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية 1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟ مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023 شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها المزيد من Trending Plus
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