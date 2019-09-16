اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم الاثنين، وإعلان الحكومة عن طرح 6 ملايين متر أراضى قريبا عبر البوابة الإلكترونية الاستثمارية.



























