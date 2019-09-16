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استقرار الوضع بمركز أبحاث الكبد والأدلة الجنائية تعاين موقع الحريق..صور

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:57 م
استقرار الوضع بمركز أبحاث الكبد والأدلة الجنائية تعاين موقع الحريق..صور مركز أبحاث الكبد
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقدت عدسة "اليوم السابع"، طوابق مركز أبحاث الكبد، والقسم الداخلى، وسجلت استقرار الوضع هناك، ومتابعة الأطباء للمرضى، وتواجد الممرضات، والدكتور ياسر عمارة، مدير المركز، الذى تسلم مهام عمله اليوم كمديراً للمركز، بعد أن كان نائباً لمدير المركز.

ويتواجد فريق من معمل الأدلة الجنائية التابع لمديرية الأمن، عمله لمعرفة سبب وقوع الحريق وكيفية حدوثه، فى ظل وجود قيادات أمنية تابعة لقسم أول كفر الشيخ، بتعليمات اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية.

كما توافد على المركز فريق من النيابة العامة، لمعاينة أثار الحريق، ولم ينتج عن الماس الكهربائى فى غرفة الاشعاعات إلا حرق جهاز حاسب ألى وطابعة فقط، ولا توجد خسائر فى الأرواح، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائى.

قال محمد مصطفى الطباخ، مرافق لمريض بمركز الكبد، أن الوضع مستقرة بالمركز، ولا توجد إصابات، وأنه تابع الحريق منذ اندلاعه وانبعاث الدخان، مؤكدا أن اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد، اطمئنا على حالة المرضى وسلمتهم، مشيرا إلى أن الأدوار العليا لم يتم نقل آى مريض من المركز ومنهم شقيقه، مشيراً إلى أن تعليمات المحافظ التى أبلغها السكرتير العام بتواجد الأطباء على رأس المرضى .

وأكدت رقية محمد السعدى، مرافقة لزوجها، الوضع مستقر فى المركز وكل الطباء والمرضى يعملون ومتواجدين فى القسم الداخلى، بوجود الدكتو رياسر عمارة، مدير مركز أبحاث الكبد، .

يذكر أن حريق نشب فى قسم الأشعة بالطابق الأرضى بمركز أبحاث أمراض الكبد بكفر الشيخ، وتمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، برئاسة العميد رضا عبدالحميد، تحت إشراف اللواء محمود حسن مدير الأمن، من إخماد حريق شب بغرفة الأشعة المقطعية بمركز الكبد بمدينة كفر الشيخ، وشاركت 4 سيارات فى الإطفاء وتبريد مكان الحريق، ونقلت سيارات الاسعاف 3 من المرضى كانت حجرتهم بالطابق الثالث، حرصاً على سلامتهم دون إصابتهم بأى أذى.

وانتقل على الفور إلى مكان الحادث اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود حين، مدير أمن كفر الشيخ ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للإطمئنان على المرضى .

 

مركز أبحاث الكبد والأدلة الجنائية تعاين موقع الحريق (1)
 

مركز أبحاث الكبد والأدلة الجنائية تعاين موقع الحريق (2)
 

مركز أبحاث الكبد والأدلة الجنائية تعاين موقع الحريق (3)
 

مركز أبحاث الكبد والأدلة الجنائية تعاين موقع الحريق (4)
 

مركز أبحاث الكبد والأدلة الجنائية تعاين موقع الحريق (5)
 

مركز أبحاث الكبد والأدلة الجنائية تعاين موقع الحريق (6)
 

مركز أبحاث الكبد والأدلة الجنائية تعاين موقع الحريق (7)
 

مركز أبحاث الكبد والأدلة الجنائية تعاين موقع الحريق (8)
 

مركز أبحاث الكبد والأدلة الجنائية تعاين موقع الحريق (9)
 

 


كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

سكرتير عام

مركز الكبد

حريق

اشعة

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