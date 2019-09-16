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اختتام مهرجان أوروبا الدولى الأول للإبل بضواحى باريس

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:52 م
اختتام مهرجان أوروبا الدولى الأول للإبل بضواحى باريس سباق الابل ارشيفية
وكالات

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اختتمت أمس في بلدة جانفري بضواحي باريس مهرجان أوروبا الدولي الأول للإبل الذي يعد أول مهرجان دولي للإبل في أوروبا، وأقيم لمدة يومين برعاية من المنظمة الدولية للإبل التي يرأس مجلس إدارتها رئيس نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، ممثلة في محافظ بلدة جانفري وجميع إداراتها الحكومية والاتحاد الفرنسي للإبل.
 
وانطلقت فعاليات المهرجان السبت الماضي بحضور محافظ بلدة جانفري كريستيان، ومدير بلدية جانفري، وممثل من الغرفة التجارية الفرنسية، ورئيس الاتحاد الفرنسي للإبل، وأمين عام المنظمة الدولية للإبل الدكتور مبارك السويلم، والرئيس التنفيذي لنادي الإبل خالد أبو حيمد.
 
وتنوعت فعاليات المهرجان ما بين ملتقى علمي للاطلاع على آخر البحوث والدراسات العلمية في مجال الإبل وللتعريف بثقافة الإبل وكذلك معرض لمنتجات الإبل وعروض لها أمام الجمهور بالإضافة إلى سباق أوروبي للهجن.
 
وأكد رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين، أن رعاية وتواجد المنظمة الدولية للإبل في أول مهرجان أوروبي للإبل، هو ضمن جهود وأهداف وخطة المنظمة الاستراتيجية لدعم وتطوير ثقافة وأنشطة الإبل في العالم, وعد إقامة المهرجان لحظة تاريخية لبدء ثقافة مهراجانات الابل في أوروبا, مشيراً إلى أنهم سيعلمون على تطويرها سنوياً.

مهرجان أوروبا

الاتحاد الفرنسي للإبل

الابل

فهد بن فلاح

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