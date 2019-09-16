إخلاء سبيل مدرس حاول هتك عرض طفلة أثناء إعطائها "درس" بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

قررت نيابة العاشر من رمضان العامة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إخلاء سبيل مدرس لغة عربية، على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة، ومحاولة هتك عرضها أثناء قيامه بإعطائها "درس خصوصى"، وذلك بعد انتهاء إجراءات التصالح بينه وبين أسرة الطفلة.

كان اللواء أحمد زكى، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة الجنوب، تلقى إخطارًا من العميد خالد فرج، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا من أسرة الطفلة "ي.ع.س" 6 سنوات، يتهمون فيه "إبراهيم.ع.ع" مدرس، بالتحرش بالطفلة، ومحاولة هتك عرضها، وذلك أثناء قيام بإعطائها "درس خصوصى".

وتبين من التحريات صحة الواقعة، فيما تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10569 إداري أول العاشر من رمضان لسنة 2019، إلا أن أسرة الطفلة وافقت على إجراءات التصالح، قبل أن تقرر النيابة العامة إخلاء سبيل المتهم وحفظ التحقيقات.