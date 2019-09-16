أسماء 10 سفراء أجانب جدد بعد اعتماد السيسى أوراقهم

كتب محمد الجالى

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاثنين، أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

ورحب الرئيس بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

وأوضح السفير بسام راضى، أن السفراء الجدد هم :

- إيفهين ميكيتينكو – سفير جمهورية أوكرانيا.

- وينفريد ني أوكاي هاموند – سفير جمهورية غانا.

- تيموتي إيزوان – سفير جمهورية كوت ديفوار.

- لياو ليتشيانج – سفير جمهورية الصين الشعبية.

- سيريل جان نون - سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية.

- ميكو هالياس - سفير جمهورية إستونيا.

- لينا ناتاشا ليند - سفيرة مملكة النرويج.

- صديق سباهيتش - سفير جمهورية البوسنة والهرسك.

- نيكولاوس جاريليديس - سفير جمهورية اليونان.

- دومينيك جوه كيان سويي - سفير جمهورية سنغافورة.