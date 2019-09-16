أخبار 24 ساعة.. الزراعة: بدء حصاد 2.7 مليون فدان منزرعة ذرة صفراء وبيضاء

إعداد سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

بروتوكول تعاون بين لجنة المبيدات بالزراعة وشركة عالمية لتدريب 500 مطبق

التعليم تواصل تجهيز المدارس لاستقبال باقى الصفوف الدراسية الأسبوع المقبل

الزراعة: بدء حصاد 2.7 مليون فدان منزرعة ذرة صفراء وبيضاء صيفى

القوى العاملة: اعتماد 1371 عقد عمل وشهادات استمرارية للمصريين بالإمارات

موقع التنسيق: غلق كل خدمات الشهادات الفنية 2019.. غدا

القوى العاملة: كسور متعددة سبب وفاة مصرى سقط فى خلاط أسمنت بالكويت

النقل: رفع معدلات السلامة والأمان على الأرصفة وتحديث نظم الإشارات إلكترونيا

وزيرة البيئة: 5 ملايين دولار لدعم الشركات للحد من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون

"البحث العلمى قاطرة التنمية".. تعرف على الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا

الزراعة: برامج توعوية بأهمية تحصين الأغنام وترقيم وتسجيل الماشية

وحدة المدارس المصرية اليابانية تعقد ورشة عمل حول نواتج التعلم

"التعليم العالى" تبحث آليات التعاون العلمى والبحثى مع نظيرتها السعودية بجدة

مرصد الكهرباء: 17 ألف و50 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

التعليم تكرم أبطال كرة اليد للناشئين وتمنح مكافأة 10 آلاف جنيه لكل طالب

التأمين الصحى الشامل: دراسات اكتوارية كل 4 سنوات لمراجعة الاستدامة المالية

تعاون بين وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ومؤسسة أهل مصر للتنمية

‎التضامن: تدريب المكلفين بالخدمة العامة من محافظة القاهرة ضمن برنامج "مودة"

النقل تعتمد 100 مليون جنيه لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير محطة سكة حديد دمنهور

3 وزراء فى بورسعيد غدا لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد