أبو الغيط: البرازيل شريك رئيسى وقطب جامع للعرب فى أمريكا الجنوبية

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حرص الجامعة على الحفاظ على العلاقة بين المنطقة العربية والبرازيل، باعتبار أن البرازيل تعد شريكًا رئيسيًا وقطبًا جامعًا للعرب فى أمريكا الجنوبية، معبرًا عن ثقته فى أن البرازيل ستواصل دورها التقليدى، دعمًا للسلم والأمن والاستقرار فى المنطقة العربية وثوابت مواقفها بشأن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

جاء ذلك وفقًا لبيان للجامعة العربية خلال لقاء أبو الغيط، مع تيريزا كريستينا وزيرة الزراعة البرازيلية، خلال زيارتها للقاهرة فى سياق جولة لها بالمنطقة العربية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الاثنين، بأن "أبو الغيط" رحب بزيارة وزيرة الزراعة لمقر الجامعة ولعدد من البلدان العربية، منوها بالعلاقة السياسية والاقتصادية والشعبية الممتدة التى تربط بين المنطقة العربية والبرازيل وآليات التعاون والتنسيق المهمة التى تجمع الجانبين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المصدر أن الوزيرة البرازيلية أعربت عن تقديرها للدور الذي تقوم به الجامعة العربية وحرص بلادها على تعزيز أواصل العلاقات والروابط الأخوية مع العالم العربى، كما عرضت التزام البرازيل بتوسيع رقعة تعاونها مع الدول العربية فى شتى المجالات المختلفة، وكذا حرصها على زيادة حجم الاستثمار والتبادل التجارى بين الجانبين.