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1112 صورة بالمهرجان الدولى للتصوير بالشارقة ترصد جوانب الحياة حول العالم

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:06 م
1112 صورة بالمهرجان الدولى للتصوير بالشارقة ترصد جوانب الحياة حول العالم معرض اكسبوجر 2019 بالشارقة
محمد عبد المجيد

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يستضيف المهرجان الدولى للتصوير "إكسبوجر" 2019، الذى ينظمه "المكتب الإعلامى لحكومة الشارقة" خلال الفترة من 19 حتى 22 سبتمبر الجارى فى "مركز إكسبو الشارقة"، 53 من كبار المصورين العالميين فيما، يعرض نحو 1112 صورة فوتوغرافية معاصرة لـ357 مصوراً عالمياً تتوزع على 46 معرضاً داخلياً .
 
وتنقسم المعارض الداخلية، إلى 38 معرضاً فردياً تشمل 744 صورة، و8 معارض جماعية تضم 264 صورة لـ206 مصورين، كما يضم المهرجان ثلاثة معارض لـ67 مشاركاً وفائزاً بمسابقات التصوير تشمل 69 صورة و7 أفلام قصيرة، موفراً لعشاق هذا الفن فرصة التعرف إلى أعمال نخبة من المصورين المحترفين والناشئين من مختلف دول العالم.
 
وأعلن المكتب الإعلامى لحكومة الشارقة، أن المعارض الداخلية تضم أعمالاً لنجوم فن التصوير الفوتوغرافى الحائزين على جوائز عالمية، ومجموعة من الصور الرائدة التى تصدرت الصحف والمجلات على مستوى العالم.
 
وتغطى المعارض المتنوعة، كافة جوانب الحياة ابتداءً بالتغيّر المناخى، والأزياء وعالم السياسة، إلى الطبيعة والحياة البرية، وانتهاءً بالكوارث الطبيعية والبشرية، من خلال مجموعة من الصور التى تنشر الوعى بالقضايا الإنسانية وتحفز مخيلة الزوار وتُقدم لهم منظوراً حديثاً ومبتكراً عن الحياة والعقل البشرى.
 

الامارات

المهرجان الدولى للتصوير

الشارقه

اكسبوجر 2019

حكومه الشارقه

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