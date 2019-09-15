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وزير بريطانى فى زيارة لمصر: نتطلع لتحقيق تقدم ملموس فى شراكتنا الاقتصادية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 10:39 ص
وزير بريطانى فى زيارة لمصر: نتطلع لتحقيق تقدم ملموس فى شراكتنا الاقتصادية أندرو موريسون وزير شئون الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
كتبت ــ رباب فتحى

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وصل د. أندرو موريسون، وزير شئون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ووزير شئون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة إلى مصر اليوم لمناقشة تعزيز الروابط بين الدولتين، بحسب بيان من السفارة البريطانية صباح اليوم.

 

 ويلتقي الوزير البريطاني خلال الزيارة بوزيرة الاستثمار، وكبار المسئولين بالحكومة المصرية، كما سيقابل د. موريسون البابا تواضروس الثاني.

 

وصرح د. موريسون في مقتبل زيارته قائلاً: " المملكة المتحدة شريك قوي لمصر في رحلتها نحو الإصلاح الاقتصادي. وأتطلع إلى لقائي مع وزيرة الاستثمار وتحقيق تقدم ملموس في شراكتنا الاقتصادية المتنامية".

 

كما عقب السفير البريطاني، السير جيفري آدامز قائلاً: "تعد المملكة المتحدة من أهم شركاء مصر في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة ومنها التجارة بطبيعة الحال. إن زيارة د. موريسون تلقي الضوء على خطة المملكة المتحدة أن تظل في مقدمة الدول التي تدعم التنمية في مصر."


السفارة البريطانية

مصر

بريطانيا

اندرو موريسون

السفير البريطانى فى مصر

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