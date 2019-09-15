سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

وزير الصحة الكويتى يحيل قضيتين تتعلقان بوفاة 3 أطفال إلى النيابة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:34 م
وزير الصحة الكويتى يحيل قضيتين تتعلقان بوفاة 3 أطفال إلى النيابة وزير الصحة الكويتى
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم الاحد، أن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح أصدر تعلیماته، باحالة قضیتین تتعلقان بوفاة طفل فى أحد مراكز طب الاسنان وطفلین فى احد المستشفیات الى النیابة العامة ومنع المسؤولین عن القضیتین من السفر ومزاولة العمل فى البلاد، وقالت الوزارة فى بیان صحفى انھ "تم الانتھاء من التحقیق فى ملابسات وفاة طفل فى مركز لطب الاسنان خلال تلقیھ العلاج وإصدار شھادات وفاة لطفلین اخرین عقب حالة اجھاض فى أحد المستشفیات قبل التأكد من وفاتھما".

وأضافت ان "وزیر الصحة أحال الموضوعین للنیابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونیة تماشیا مع ما انتھى إلیھ التحقیق كما اصدر تعلیماته بالغاء تراخیص الأطباء المشتبھ بوجود قصور من جانبھم ومنعھم من مزاولة المھنة فى البلاد سواء فى القطاعین الحكومى أو الأھلى ومخاطبة وزارة الداخلیة لمنعھم من السفر". (

 


وزير الصحة الكويتى

الكويت

أخبار الكويت

وفاة 3 أطفال

النيابة الكويتية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نتنياهو يتغزل فى قناة الجزيرة القطرية قبل ساعات من الصمت الانتخابى

نتنياهو يتغزل فى قناة الجزيرة القطرية قبل ساعات من الصمت الانتخابى

وزير الخارجية يؤكد عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة.. صور

وزير الخارجية يؤكد عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة.. صور

علماء الأمة بمؤتمر الأوقاف يشيدون بدور الرئيس السيسى فى مواجهة الإرهاب

علماء الأمة بمؤتمر الأوقاف يشيدون بدور الرئيس السيسى فى مواجهة الإرهاب

رئيس البرلمان الليبى يعلن اتخاذ البرلمان قرارا بإسقاط عضوية النواب المقاطعين

رئيس البرلمان الليبى يعلن اتخاذ البرلمان قرارا بإسقاط عضوية النواب المقاطعين

إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية التونسية بمقر السفارة فى مصر

إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية التونسية بمقر السفارة فى مصر

موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020

مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

جمال الغندور: حكام الدورى بالموسم الجديد مصريون باستثاء الأهلى والزمالك

جمال الغندور: حكام الدورى بالموسم الجديد مصريون باستثاء الأهلى والزمالك

وزير الخارجية يكشف عن جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بعد انقطاع أكثر من عام.. "شكرى": تقدمنا للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة ونرحب بأية أراء.. يؤكد: ننظر للمفاوضات من منظور فنى وعلمى ونرفض خضوعها لأى تأويل سياسى

وزير الخارجية يكشف عن جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بعد انقطاع أكثر من عام.. "شكرى": تقدمنا للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة ونرحب بأية أراء.. يؤكد: ننظر للمفاوضات من منظور فنى وعلمى ونرفض خضوعها لأى تأويل سياسى

اندلاع حريق فى نادى نصر حسين داي الجزائري.. فيديو

اندلاع حريق فى نادى نصر حسين داي الجزائري.. فيديو

فيديو.. دار الإفتاء: يجوز إجراء حقن مجهرى لتحديد نوع الجنين

فيديو.. دار الإفتاء: يجوز إجراء حقن مجهرى لتحديد نوع الجنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة