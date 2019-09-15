وزير الصحة الكويتى يحيل قضيتين تتعلقان بوفاة 3 أطفال إلى النيابة

كتب وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم الاحد، أن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح أصدر تعلیماته، باحالة قضیتین تتعلقان بوفاة طفل فى أحد مراكز طب الاسنان وطفلین فى احد المستشفیات الى النیابة العامة ومنع المسؤولین عن القضیتین من السفر ومزاولة العمل فى البلاد، وقالت الوزارة فى بیان صحفى انھ "تم الانتھاء من التحقیق فى ملابسات وفاة طفل فى مركز لطب الاسنان خلال تلقیھ العلاج وإصدار شھادات وفاة لطفلین اخرین عقب حالة اجھاض فى أحد المستشفیات قبل التأكد من وفاتھما".

وأضافت ان "وزیر الصحة أحال الموضوعین للنیابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونیة تماشیا مع ما انتھى إلیھ التحقیق كما اصدر تعلیماته بالغاء تراخیص الأطباء المشتبھ بوجود قصور من جانبھم ومنعھم من مزاولة المھنة فى البلاد سواء فى القطاعین الحكومى أو الأھلى ومخاطبة وزارة الداخلیة لمنعھم من السفر". (