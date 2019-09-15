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وزير الخارجية البريطانى لأوروبا: سنخرج فى 31 أكتوبر ولن أطلب تمديدا

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:30 م
وزير الخارجية البريطانى لأوروبا: سنخرج فى 31 أكتوبر ولن أطلب تمديدا بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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كشفت صحيفة "الأوبزرفر" إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون سيخبر رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته، جان كلود يونكر ، يوم الاثنين بأنه سيتحدى القانون البرلمانى الجديد الذى يمنع الحكومة من الانسحاب من التكتل دون صفقة، وأنه يرفض مناقشة أو قبول أى عرض لتمديد عضوية المملكة المتحدة حتى لو لم يتم الاتفاق على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حسبما ذكر "داونينج ستريت" الليلة الماضية.
 
 
واعتبرت الصحيفة أن رسالة رئيس الوزراء المتشددة المرتقبة إلى بروكسل بأنه سيخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر، تثيرغضب النواب من جميع الأطراف الذين وحدوا صفوفهم الأسبوع الماضى لفرض قانون جديد يفرض عليه مطالبة الاتحاد الأوروبي بإطالة أمد عضوية المملكة المتحدة فى التكتل لتأجيل الموعد النهائى الحالى من 31 أكتوبر حتى 31 يناير من العام المقبل، لتجنب التوصل إلى نتيجة الخروج بلا صفقة.
 
 
وأوضحت الصحيفة أنه خلال مأدبة غداء عمل فى لوكسمبورج - يشارك فيها كبير المفاوضين فى الاتحاد الأوروبى، ميشيل بارنييه، وسكرتير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ، وستيفن باركلي ، ومستشار جونسون لبريكسيت ، ديفيد فروست – سيخبر جونسون يونكر أن العبء يقع على الاتحاد الأوروبى وكذلك المملكة المتحدة لمضاعفة الجهود لإيجاد صفقة. ومع ذلك، إذا فشلت هذه الجهود، فسيكون واضحًا بنفس القدر أنه لن يناقش أو يقبل أى تمديد وسيقوم ببساطة بإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق.
 
 
من المتوقع أن يخبر رئيس الوزراء رئيس اللجنة: "نحن سنغادر فى 31 أكتوبر، لذلك دعونا نعمل بجد للتوصل إلى اتفاق فى الوقت المتبقى. كان بعض أعضاء البرلمان يروجون لأسطورة أنني لست جادا في الحصول على صفقة. هذا أمر لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة. أنا أسعى للتوصل إلى اتفاق وأعتقد أننا نستطيع تحقيق ذلك. سألزم المسئولين في المملكة المتحدة وكبير مفاوضى بالعمل جاهدين للتوصل إلى اتفاق جديد دون الوقوع في قوانين الاتحاد الأوروبى".
 
من المتوقع أن يضيف: "لا ينبغى أن يكون هناك شك فى تصميمى على إخراجنا فى 31 أكتوبر. لن أطلب التمديد. أعتقد تمامًا أن أصدقائنا فى أوروبا يريدون خروجًا منظمًا، لذا فقد حان الوقت لإجراء محادثات جادة".
 
 
وقال مصدر فى رقم 10 (رئاسة الوزراء البريطانية) إنه لا توجد فرصة لأن يتذلل رئيس الوزراء إلى قمة الاتحاد الأوروبى فى منتصف أكتوبر. وقال المصدر قبل أن يشير إلى احتمال وجود تحديات قانونية: "لن يتفاوض رئيس الوزراء فى أى تأخير فى مجلس بروكسل".
 
 

بروكسل

الاتحاد الاوروبى

بريكست

بوريس جونسون

رئيس ورزاء بريطانيا

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