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وزيرة خارجية كينيا: نتطلع لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:29 م
وزيرة خارجية كينيا: نتطلع لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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قالت وزيرة خارجية كينيا مونيكا جوما، إن التعاون بين مصر وكينيا ضرورى، مشيرة إلى وجود عدة مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وكينيا ونتطلع للتوصل لاتفاق بين الفرق الفنية قبل انعقاد اللجنة المشتركة.
 
أكد وزير الخارجية سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك بين وزيرة خارجية كينيا أن العلاقات السياسية بين مصر وكينيا قوية للغاية بين البلدين، مشيرا إلى الدعم المتبادل بين البلدين فى الساحة الأفريقية والدولية وتوسيع مجالات التجارة واستكشاف عدة مجالات اتصالات بالمكاسب التى تعود بالنفع على البلدين.
 
وأشار وزير الخارجية أن مصر تعزز آليات التعاون فى النطاق السياسى أو الاقتصادى لمواجهة المشكلات القائمة فى شرق افريقيا لتعزيز الأمن والاستقرار فى البلاد، مشيرا إلى أن مصر تتطلع لمزيد من تعزيز التعاون بين البلدين.
 
 

وزيرة خارجية كينيا

سامح شكرى

مونيكا جوما

مصر

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