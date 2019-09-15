موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة اليوم، الأحد، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

مشرفة حضانة مدرسة ببنى سويف تصيب طفلاً فى عينه.. الطفل: "المشرفة ضربتنى بالخرطوم على عينى".. والده: "مش عايز غير حق ابنى".. ومدير الإدارة التعليمية: إحالة المشرفة للتحقيق ونقلها جزاء خطئها





أهالى كفر الشيخ والمنيا يشيعون شهداء الحادث الإرهابى بسيناء





مسئولو محافظة مطروح يتفقدون مخرات السيول بالوديان فى منطقة الكيلو 4





محافظ بنى سويف: بروتوكول تعاون لسد النقص فى المدرسين بسمسطا



المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف

سكرتير محافظة الأقصر يناقش مع رؤساء القرى أخر مستجدات ملف تقنين أراضى الدولة





صور.. إنهاء خصومة بين عائلتين بالسويس بعد خلافات استمرت 5 سنوات





مصرع شاب مجهول الهوية إثر سقوطه من قطار "طنطا - كفر الزيات"





صور.. الشباب والرياضة بالغربية تنظم قوافل رياضية بالقرى المحرومة من الأنشطة



