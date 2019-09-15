سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:00 م
موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء مقتل ارهابيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أحبط رجال الداخلية ، سلسلة من الأعمال العدائية كانت تستهدف أمن واستقرار البلاد، بعد صدور تكليفات من القيادات الإرهابية الهاربة للخارج باستهداف تمركزات أمنية في سيناء ومؤسسات الدولة، وتم التعامل مع العناصر الإرهابية التي لقيت مصرعها وأصيب 3 ضباط.
 
 
 
 
 
أحبط رجال الداخلية ، سلسلة من الأعمال العدائية كانت تستهدف أمن واستقرار البلاد، بعد صدور تكليفات من القيادات الإرهابية الهاربة للخارج باستهداف تمركزات أمنية في سيناء ومؤسسات الدولة، وتم التعامل مع العناصر الإرهابية التي لقيت مصرعها وأصيب 3 ضباط.
 
 
 
 
 
قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم، إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدورى الممتاز، يوم 19 من شهر أكتوبر المقبل، بعد إعلان لجنة المسابقات جدول المسابقة بشكل رسمى.
 
 
 
 
 
حقق فريق المصري فوزا كبيراً على فريق ماليندي بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى أقيم ً باستاد عمان فى تنزانيا بدور الـ32 من تمهيدى الكونفدرالية الأفريقية.
 
 
 
 
 
أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، أن الموسم المقبل سيشهد إدارة الحكام المصريين لجميع مباريات الدورى الممتاز، باستثناء مباراتى الأهلى والزمالك فى الدورى.
 
 
 
 
 
أعربت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة عن قلق عميق إزاء إعلان إسرائيل عن إمكانية ضم مناطق في الضفة الغربية، وخاصة وادي الأردن والساحل الشمالي للبحر الميت.
 
 
 
 
 
نجحت مباحث ميناء الإسكندرية فى ضبط 6 ملايين عبوه ألعاب نارية قادمة فى حاوية من الصين.
 
 
 
 
 
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى الخاص بتوصيل المرافق إلى المناطق الصناعية والمناطق الحرة بمحافظة المنيا.
 
 
 
 
 
كشف سامح شكرى، وزير الخارجية، عن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات على مستوى وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، لافتا إلى أن الجولة الجديدة من المفاوضات تأتى بعد انقطاع لأكثر من عام وعدة أشهر، مشيرا إلى أن الفترة تجاوزت ما هو مقرر له وتركت الأمر معلق لفترة طويلة.
 
 
 
 
 
لقى 4 شباب مصرعهم، إثر انهيار صخرة جبلية عليهم بأحد الأودية خلف منجم السكري، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثث. 
 
 
 
 
 
يأتى ذلك قبل حوالى أسبوع تقريبا من بداية فصل الخريف، والذى سيبدأ جغرافيا 23 سبتمبر الجارى، وهو الفصل المعروف عنه فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة.
 
 
 
 
 
أحبط رجال الداخلية ، سلسلة من الأعمال العدائية كانت تستهدف أمن واستقرار البلاد، بعد صدور تكليفات من القيادات الإرهابية الهاربة للخارج باستهداف تمركزات أمنية في سيناء ومؤسسات الدولة، وتم التعامل مع العناصر الإرهابية التي لقيت مصرعها وأصيب 3 ضباط.
 
 
 
 
 
تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات 6 ملايين موظف بالدولة، للشهر الحالى، اليوم الأحد، الموافق 15 سبتمبر 2019، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.
 

موجز الساعة السادسة

موجز الاخبار

شمال سيناء

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020

مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

جمال الغندور: حكام الدورى بالموسم الجديد مصريون باستثاء الأهلى والزمالك

جمال الغندور: حكام الدورى بالموسم الجديد مصريون باستثاء الأهلى والزمالك

وزير الخارجية يكشف عن جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بعد انقطاع أكثر من عام.. "شكرى": تقدمنا للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة ونرحب بأية أراء.. يؤكد: ننظر للمفاوضات من منظور فنى وعلمى ونرفض خضوعها لأى تأويل سياسى

وزير الخارجية يكشف عن جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بعد انقطاع أكثر من عام.. "شكرى": تقدمنا للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة ونرحب بأية أراء.. يؤكد: ننظر للمفاوضات من منظور فنى وعلمى ونرفض خضوعها لأى تأويل سياسى

اندلاع حريق فى نادى نصر حسين داي الجزائري.. فيديو

اندلاع حريق فى نادى نصر حسين داي الجزائري.. فيديو

فيديو.. دار الإفتاء: يجوز إجراء حقن مجهرى لتحديد نوع الجنين

فيديو.. دار الإفتاء: يجوز إجراء حقن مجهرى لتحديد نوع الجنين

مصرع 4 شباب انهارت عليهم صخرة جبلية أثناء التنقيب عن الذهب بمرسي علم

مصرع 4 شباب انهارت عليهم صخرة جبلية أثناء التنقيب عن الذهب بمرسي علم

شاهد فى دقيقة.. تونس تختار رئيسها فى انتخابات 2019

شاهد فى دقيقة.. تونس تختار رئيسها فى انتخابات 2019

فيديو.. دار الإفتاء: ليس من حق المرأة أن تسأل زوجها عن راتبه الشهرى

فيديو.. دار الإفتاء: ليس من حق المرأة أن تسأل زوجها عن راتبه الشهرى

#التسريب_الثاني_لزوجه_المقاول.. فضائح محمد على تجتاح السوشيال ميديا.. فيديو

#التسريب_الثاني_لزوجه_المقاول.. فضائح محمد على تجتاح السوشيال ميديا.. فيديو

سامح شكرى : لا مجال لتأخير التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي

سامح شكرى : لا مجال لتأخير التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة