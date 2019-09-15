موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. صرف مرتبات شهر سبتمبر لموظفى الدولة اليوم بمناسبة بدء العام الدراسى

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها صرف مرتبات شهر سبتمبر لموظفى الدولة اليوم بمناسبة بدء العام الدراسى

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار

صرف مرتبات شهر سبتمبر لموظفى الدولة اليوم بمناسبة بدء العام الدراسى

تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات 6 ملايين موظف بالدولة، للشهر الحالى، اليوم الأحد، الموافق 15 سبتمبر 2019، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.

أمطار وشبورة.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة

استمرار فرص سقوط الأمطار، وحرارة الجو حول المعدل، وتكون الشبورة فى الصباح الباكر، أبرز توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حيث توقع الخبراء استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق السواحل الشمالية.

الكسب غير المشروع يحيل نائب محافظ الإسكندرية الأسبق للجنايات بتهمة التربح

أمر المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع 900 ألف جنيه.

فيديو وصور.. الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

استمراراً لجهود وزارة الداخلية المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى تنفيذ بعض العمليات العدائية التى أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة والشرطة وطوائف الشعب المختلفة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الإستقرار الأمنى والنيل من مقدرات الوطن، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.

التعليم تبحث مع التضامن أداء خريجات التربية الخدمة العامة بالمدارس لسد العجز

تبحث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حلول كثيرة لسد العجز فى التخصصات المطلوبة فى أعضاء هيئة التدريس فى المدارس، تزامنا مع دخول العام الدراسى الجديد 2019/2020.

من الخوف ما قتل.. مصرع شاب سقط من الدور السابع بسبب فأر فى البساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بتشريح ودفن جثة شاب، سقط من الطابق السابع، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة.