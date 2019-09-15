مصرع 12 شخصا فى انقلاب مركب بولاية بجنوب الهند

نيودلهى (رويترز)

لقى ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وفقد أكثر من 12 آخرين يوم الأحد بعد انقلاب مركب سياحى فى ولاية أندرا براديش بجنوب الهند، حسبما قال مسؤول فى هيئة مواجهة الكوارث بالولاية.

وقال سانتى سواروب المدير التنفيذى فى هيئة مواجهة الكوارث بولاية أندرا براديش لرويترز بالتليفون إن المركب كان يقل أكثر من 60 شخصا من بينهم أفراد الطاقم عندما وقع الحادث فى نهر جدافاري. وأضاف "أنقذنا 27 شخصا. جهود الإنقاذ التى يبذلها المسؤولون للعثور على المفقودين مستمرة".

وأظهرت لقطات فى التلفزيون المحلى المركب بعد انقلابه وبكاء الناجين وأفراد الأسر فى مستشفى محلي، ووقع حادثان كبيران انقلب خلالهما مركبان مما أدى إلى مقتل 30 شخصا فى 2017 فى ولايتى أوتار براديش وبيهار الشماليتين. وأدى حادث مماثل فى ولاية أندرا براديش إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا فى نوفمبر عام 2017.