مسئول باكستانى: التوترات مع الهند لن تؤثر على مشروع خط الأنابيب "تابى"

إسلام آباد (أ ش أ)

صرّح مسئول حكومى باكستانى بأن التوترات المتصاعدة مع الهند لن تؤثر على مشروع خط أنابيب الغاز "تابي"؛ الذى يمر عبر تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند.

وأوضح المسئول -فى تصريح أدلى به لصحيفة "ذا إكسبرس تربيون" الباكستانية حسبما أوردت على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد- أن أعمال بناء المشروع بدأت فى تركمانستان ومن المتوقع أن يبدأ العمل به قريبا انطلاقا من الحدود التركمانية - الأفغانية وصولا إلى ولاية هيرات الأفغانية، كما من المقرر أن يتم العمل بخط الأنابيب فى باكستان خلال الربع الأول من العام القادم.

وأشارت صحيفة /ذا إكسبرس تربيون/ إلى أن بعض الجهات أعربت عن شكوكها إزاء مستقبل مشروع خط الأنابيب "تابي"، فيما قام البعض بنقل مشاريع خطوط أنابيب الغاز إلى الخارج، وذلك على خلفية التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان على إقليم كشمير.

يُذكر أن "تابي" هو مشروع خط أنابيب يتعهد بالربط بين وسط وجنوب آسيا، حيث من المتوقع أن يمر عبر أفغانستان؛ البلد الذى تمزقه الحرب، ثم يعبر باكستان وصولا إلى الهند من أجل تعزيز النشاط الاقتصادى وضمان إرساء السلام والاستقرار فى المنطقة.