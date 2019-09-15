مدرسة البكالوريا الحكومية بالتجمع تمنع اصطحاب الأطفال للشيكولاته والمصاصات

كتب محمود طه حسين

تزامنا مع انطلاق العام الدراسى الجديد بمدرسة البكالوريا الدولية الحكومية بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، أعلنت المدرسة بعض التعليمات لأولياء الأمور لاتباعها مع بدء الدراسة.

وشددت المدرسة على عدم اصطحاب الأطفال أى أنواع الشيكولاتة أو البطاطس والمصاصات واللبان، مع ارسال أطعمة إفطار مع الأطفال عبارة عن سندوتشات جبنة أو فاكهة موز وتفاح وعصائر وسلطة خيار أو جزر.

وأكدت المدرسة حرصها على صحة التلاميذ وسلامتهم، فإن فى حالة ظهور أعراض مرضية (إعياء - ارتفاع فى درجة حرارة - كحة ) برجاء إبقاء الطفل فى المنزل، ويحظر إرسال أدوية خافضة للحرارة أو مضاد حيوى للمدرسة.

وشددت الممدرسة على أنه سيتم إرسال استمارات بالبريد الإلكترونى أو يمكن أن يتم الملء بالمدرسة توضح الحالة الصحية للطفل، وسرعة إرسالها للمدرسة وأن يتم كتابة البيانات الصحية بدقة. ونبهت المدرسة على ضرورة ألا يكون مع الأطفال مأكولات غير صحية مثل ( حلوى - شيكولاته - شيبسى- مشروبات غازية مع الطلاب، ويجب إرسال وجبات صحية طازجة مع الأولاد، كنا طالبت إدارة المدرسة من أولياء الأمور كتابه اسم الطفل على متعلقاته من شنطة وخلافة حتى لا تفقد من الطفل.