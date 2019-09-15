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مجلس الوزراء الكويتى يعلن تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:10 م
مجلس الوزراء الكويتى يعلن تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الكويتى
كتب وكالات

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وجه الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء القيادات العسكرية والأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل الكويت، واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على امن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر، بحسب صحيفة "قبس" الكويتية.

جاء ذلك تصريح أدلى به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإنابة أنس الصالح عقب اجتماع سمو الشيخ جابر المبارك مع عدد من الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وعددا من قيادات الجيش والشرطة. وقدمت القيادات الأمنية لسمو رئيس مجلس الوزراء ايجازا عن الأوضاع الأمنية فى المنطقة وآخرها العمليات التخريبية لمنشآت نفطية داخل اراضى المملكة العربية السعودية وقد بينت رئاسة الاركان بأنها على تنسيق مباشر ومستمر مع الاشقاء فى القوات المسلحة السعودية والدول الشقيقة والصديقة.

وعلى صعيد آخر فقد اوضح الصالح أن القيادات الأمنية قد باشرت اجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة فى مناطق على الجانب الساحلى من مدينة الكويت ، وما تم اتخاذه من اجراءات والسبل الكفيلة للتصدى لها.

 


مجلس الوزراء الكويتى

الكويت

أخبار الكويت

تشديد الإجراءات الأمنية بالكويت

المواقع الحيوية

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