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متهملهوش.. ألم عضلة السمانة بالساق له أسباب عديدة منها عرق النسا

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:00 ص
متهملهوش.. ألم عضلة السمانة بالساق له أسباب عديدة منها عرق النسا عضلة السمانة
كتبت فاطمة خليل

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عادة ما يحدث الألم في عضلة السمانة بسبب تشنج أو شد عضلي، ومع ذلك في بعض الأحيان يمكن أن يكون ألم الساق من أعراض شيء أكثر خطورة، وفقًاَ لموقع Health.
 
 
وأحيانًا يحدث تمدد بشكل مفرط أو تمزق فى عضلات السمانة نتيجة الإجهاد الشديد أو الإفراط فى التمارين أو غيرها من الأسباب، وتواجه الأعراض التالية:
-ألم تختلف حدته من خفيف إلى حاد.
- تصلب عضلة الساق.
- صعوبة في الوقوف على أصابع قدميك.
-قد تصاب بكدمات في سمانة الساق بعد يوم أو يومين.

ما الذي يسبب آلام الساق؟

عادة ما يحدث الألم في عضلة السمانة فى الساق بسبب التشنج، عندما تنقبض عضلاتك فجأة، قد يحدث هذا إذا كنت تمارس تمارين رياضية لأول مرة، أو إذا كنت تعاني من الجفاف، أو إذا كنت تعاني من نقص في بعض المعادن. 

 

إذا كنت تبالغ في استخدام عضلات الساق أو لا تستخدمها بشكل صحيح، فيمكنك أن تصاب أيضًا بألم أو التهاب.
تشمل الأسباب المحتملة الأخرى لآلام الساق:
-عرق النسا .
-كدمة بسبب الإصابة.
-الاعتلال العصبي المحيطي السكري - عندما يكون لديك تلف الأعصاب الذي يؤثر على قدميك والساقين والذراعين واليد.
-تجلط الأوردة العميقة - عندما تتشكل جلطة دموية في الأوردة العميقة في ذراعك أو ساقك، استشر طبيبك على الفور إذا كنت تعتقد أنك مصاب بجلطات الأوردة العميقة.

علاج آلام الساق

إذا كنت تعاني من تقلصات في العضلات، فقم بتمدد أو تدليك العضلات برفق ويمكنك تناول الأدوية المضادة للالتهابات لتخفيف الألم وتخفيف التورم مع الراحة.

 

الوقاية من آلام الساق
- ممارسة تمارين التمدد لإطالة العضلات وحتى لا تحدث تشنجات، لا تفرط في ممارسة الرياضة، وقم بالتدريج إذا كنت تبدأ بشيء جديد.
- شرب الكثير من الماء لتجنب التشنجات.
 
- ثبت أن مكملات المغنيسيوم تمنع حدوث تشنجات لدى بعض الأشخاص ، خاصة النساء الحوامل، على الرغم من أن الأدلة ليست قاطعة.
- إذا كنت تعاني من مرض السكري، فاحرص على السيطرة على مستويات السكر في الدم لمنع الاعتلال العصبي السكري.

عضلة السمانة

الم عضلة السمانة

السمانة

عرق النسا

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