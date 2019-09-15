ماكرون يقدم العزاء فى وفاة زوجة الرئيس التونسى السابق

كتب: أحمد علوى

قدم الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون ، واجب العزاء فى زوجة الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى التى توفت اليوم الأحد.

وكتب الرئيس الفرنسى على حسابه بموقع فيس بوك، "هذا الصباح وفي حين كانت مكاتب الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية تستعد لفتح أبوابها، توفيت أرملة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، السيدة شاذلية قايد السبسي." قائلا : "أوجّه إلى الشعب التونسي أسمى آيات الصداقة من الشعب الفرنسي، فإننا نشعر بآلامكم ونقدر حرصكم على الحرية والديمقراطية." ، مختتما بالقول "أتقدم، باسمي وباسم زوجتي، بأصدق التعازى إلى عائلة السبسي."