كونا :رئيس مجلس الأمة الكويتى يزور القاهرة ويلتقى الرئيس ورئيس البرلمان

وكالات

يبدأ رئیس مجلس الأمة الكویتي مرزوق علي الغانم بزيارة القاهرة، الیوم، الأحد في زیارة رسمیة تستغرق یومین.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ، أن الغانم سیجتمع خلال الزیارة الى الرئیس عبدالفتاح السیسي.

وأضافت أنه سیعقد مباحثات مع رئیس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبدالعال.

وكان في وداع الغانم على أرض مطار الكويت نائب رئیس مجلس الأمة عیسى الكندري ووزیر العدل ووزیر الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي، وأمین عام مجلس الامة علام الكندري والسفیر المصري لدى الكویت طارق القوني.