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كوريا الجنوبية تشارك فى تدريبات مشتركة لحفظ السلام فى إندونيسيا

الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:29 ص
كوريا الجنوبية تشارك فى تدريبات مشتركة لحفظ السلام فى إندونيسيا الجيش الكورى الجنوبى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن البلاد سوف تشارك فى عمليات لحفظ السلام متعددة الجنسيات فى إندونيسيا الأسبوع الجارى، كجزء من جهودها المستمرة الرامية إلى القيام بدورها فى بعثات حفظ السلام.

وأضافت الدفاع الكورية الجنوبية - بحسب ما نقلت عنها وكالة /يونهاب/ الكورية الجنوبية - أن الجيش سوف يرسل فريق عمليات مكون من 10 ضباط واثنين من المراقبين العسكريين إلى مدينة بوكور الإندونيسية في الفترة ما بين 16 إلى 20 سبتمبر. ومن المقرر أن يشارك إجمالي 370 عضوا من 18 دولة في التدريبات المرتقبة.
ويخضع المشاركون لبرامج التدريبات في مناطق بغرض الكشف عن متفجرات بها والتخلص منها، فضلا عن القيام بالتحريات الأمنية وتقديم العلاج للحالات الطارئة على النحو الذي تقتضيه بعثات حفظ السلام. كما تشمل التدريبات العسكرية إزالة الألغام للأغراض الإنسانية.
يُذكر أن هذه التدريبات تعد جزءًا من أنشطة حفظ السلام، التي أقرّها وزراء دفاع الدول الأعضاء برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) خلال اجتماعهم.


كوريا الجنوبية

الجيش الكورى الجنوبى

إندونيسيا

عمليات حفظ السلام

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