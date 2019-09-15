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قيادى بحزب شاس يصف ليبرمان بـ"برميل نفايات متعفن"

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:22 م
قيادى بحزب شاس يصف ليبرمان بـ"برميل نفايات متعفن" ليبرمان
كتب- هاشم الفخرانى

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وصف يتسحاق كوهين نائب زعيم حزب" شاس" الدينى المتطرف افيجدور ليبرمان وزير الدفاع السابق وزعيم حزب "اسرائيل بيتنا" بأنه مثل "برميل من النفايات المتعفنة".

 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هجوم "كوهين" على ليبرمان جاء بعدما أعرب الأخير عن رفضه المشاركة فى حكومة بها أحزاب دينية متطرفة ،وانضمامه لحزب"أزرق- أبيض" بزعامة رئيس الأركان الأسبق بانى جانتس.

 

وقال "كوهين" أن ليبرمان يكن عداء وكراهية كبيرة للأحزاب الدينية المتطرفة، مضيفاً انه شخصية متطرفة ،لا تسعى سوى لتحقيق المنافع الشخصية من خلال ابرام اتفاقيات مع أحزاب أخرى.

 

تجدر الإشارة إلى "ليبرمان" هو من بادر بتمرير قانون التجنيد فى الكنيست فى الحكومة السابقة، والذى يلزم المتطرفين اليهود بالخدمة فى الجيش الإسرائيلى وهو ما قابله المتطرفين برفض قاطع لكونه يخالف على حد زعمهم الشريعة اليهودية.

 

 


افيجدور ليبرمان

شاس

اسرائيل

تل ابيب

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