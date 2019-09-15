فيديو.. ملخص فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب بمشاركة الرئيس السيسى

كتب محسن البديوى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، المقام داخل مركز المنارة للمؤتمرات، والتى تضمنت جلستى "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب"، و"تأثير الأكاذيب على الدولة"، بجانب جلسة "اسأل الرئيس".

وتناولت الجلسة الأولى مجموعة من المحاور لتقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميا، وتقييم خطر التنظيمات الإرهابية وتطورها من 2011 لـ 2019 ثم التنظيمات الإرهابية الفاعلة على المستوى الدولى.

وتفاعل الرئيس مع الحضور وهيئة المنصة ووجه عدة رسائل، أكد خلالها أن الخطر الإرهابى يكلف الدولة المصرية الكثير.

كما شهد الرئيس جلسة: " صناعة الأكاذيب فى العالم الرقمى وتأثيرها على الدولة"، حيث تناولت وجه النظر الأكاديمية والتقنية وكيف يتم استخدام المواطنين عن طريق الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعى.

واختتمت فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، بجلسة "أسأل الرئيس"، التى أجاب من خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى على أسئلة المواطنين.