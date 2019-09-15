سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

عائله طبيب أمريكى تعثر على بقايا 2200 جنين ميت فى منزله عقب وفاته

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:03 م
عائله طبيب أمريكى تعثر على بقايا 2200 جنين ميت فى منزله عقب وفاته الطبيب الذى عثر فى منزله على 2200 جنين ميت
محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عثرت عائلة طبيب أمريكى راحل، على بقايا أكثر من 2200 جنين ميت فى منزله فى ولاية إلينوي، بعد أيام من وفاته.
 
و نقل موقع "الإمارات اليوم"، عن شبكة "فوكس نيوز"، أن الطبيب توفى قبل أيام، وتحديدا فى 3 سبتمبر الجارى، مشيرة إلى أن أفراد عائلته كانوا يبحثون فى ممتلكاته، عندما وجدوا الأجنة الميتة.
 
وقالت الشرطة فى بيان، إنه لا يوجد دليل حتى الآن على إجراء أى عمليات إجهاض فى السكن الخاص بالطبيب أولريش كلوفر.
 
وذكرت تقارير محلية، أن كلوفر عمل فى قسم النساء بمستشفى بمدينة ساوث بند، بولاية إنديانا، مشيرة إلى أنه جرى وقفه عن العمل فى 2015، بعد توجيه اتهامات له بتجاهل إبلاغ السلطات بعملية إجهاض أجراها لفتاة تبلغ من العمر 13 عاما.
 
وأعلنت الشرطة الأمريكية أنها فتحت تحقيقا جنائيا فى مسألة بقايا الأجنة الميتة، التى تحفظت عليها.
 

امريكا

طبيب امريكى

وفاه طبيب

ولايه الينوى

عمليه اجهاض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اندلاع حريق فى نادى نصر حسين داي الجزائري.. فيديو

اندلاع حريق فى نادى نصر حسين داي الجزائري.. فيديو

مصرع 4 شباب انهارت عليهم صخرة جبلية أثناء التنقيب عن الذهب بمرسي علم

مصرع 4 شباب انهارت عليهم صخرة جبلية أثناء التنقيب عن الذهب بمرسي علم

شاهد فى دقيقة.. تونس تختار رئيسها فى انتخابات 2019

شاهد فى دقيقة.. تونس تختار رئيسها فى انتخابات 2019

فيديو.. دار الإفتاء: ليس من حق المرأة أن تسأل زوجها عن راتبه الشهرى

فيديو.. دار الإفتاء: ليس من حق المرأة أن تسأل زوجها عن راتبه الشهرى

#التسريب_الثاني_لزوجه_المقاول.. فضائح محمد على تجتاح السوشيال ميديا.. فيديو

#التسريب_الثاني_لزوجه_المقاول.. فضائح محمد على تجتاح السوشيال ميديا.. فيديو

سامح شكرى : لا مجال لتأخير التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي

سامح شكرى : لا مجال لتأخير التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات مفاوضات الأهلى مع كهربا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات مفاوضات الأهلى مع كهربا

ميرور: قمة الأهلي والزمالك أكثر تنافسية من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

ميرور: قمة الأهلي والزمالك أكثر تنافسية من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

فيديو.. محمد على "بالونة الإخوان".. رصد ومكملين والشرق أبرز مروجى شائعاته

فيديو.. محمد على "بالونة الإخوان".. رصد ومكملين والشرق أبرز مروجى شائعاته

وزيرة خارجية كينيا: نتطلع للدعم المصرى لترشح بلدنا لعضوية مجلس الأمن

وزيرة خارجية كينيا: نتطلع للدعم المصرى لترشح بلدنا لعضوية مجلس الأمن

الأوبزرفر: الداخلية البريطانية مولت سرا موقعا يستهدف المراهقين المسلمين

الأوبزرفر: الداخلية البريطانية مولت سرا موقعا يستهدف المراهقين المسلمين

دراسة: التمارين الرياضية لمدة 15 دقيقة يومياً تطيل عمرك 3 سنوات إضافية

دراسة: التمارين الرياضية لمدة 15 دقيقة يومياً تطيل عمرك 3 سنوات إضافية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة