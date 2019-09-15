عائله طبيب أمريكى تعثر على بقايا 2200 جنين ميت فى منزله عقب وفاته

محمد عبد المجيد

عثرت عائلة طبيب أمريكى راحل، على بقايا أكثر من 2200 جنين ميت فى منزله فى ولاية إلينوي، بعد أيام من وفاته.

و نقل موقع "الإمارات اليوم"، عن شبكة "فوكس نيوز"، أن الطبيب توفى قبل أيام، وتحديدا فى 3 سبتمبر الجارى، مشيرة إلى أن أفراد عائلته كانوا يبحثون فى ممتلكاته، عندما وجدوا الأجنة الميتة.

وقالت الشرطة فى بيان، إنه لا يوجد دليل حتى الآن على إجراء أى عمليات إجهاض فى السكن الخاص بالطبيب أولريش كلوفر.

وذكرت تقارير محلية، أن كلوفر عمل فى قسم النساء بمستشفى بمدينة ساوث بند، بولاية إنديانا، مشيرة إلى أنه جرى وقفه عن العمل فى 2015، بعد توجيه اتهامات له بتجاهل إبلاغ السلطات بعملية إجهاض أجراها لفتاة تبلغ من العمر 13 عاما.

وأعلنت الشرطة الأمريكية أنها فتحت تحقيقا جنائيا فى مسألة بقايا الأجنة الميتة، التى تحفظت عليها.