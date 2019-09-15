ضبط 8 هاربين من أحكام داخل وسائل المواصلات خلال 24 ساعة

واصلت شرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية، باستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية، التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.
وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 8 هاربين، محكوم عليهم مطلوب ضبطهم، للتنفيذ عليهم فى 59 حكما قضائيا متنوعا، أثناء تواجدهم بمواقع مختلفة، بنطاق التأمين، أحدهما بحوزته كمية من المود المخدرة.
ونجحت قوات التأمين فى ضبط 4 قضايا نشل وسرقة، بعدد من المواقع المختلفة الواقعة نطاق التأمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
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