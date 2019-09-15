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صور.. موجة جفاف حادة تضرب هندوراس جراء ظاهرة "النينيو" المناخية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:00 ص
صور.. موجة جفاف حادة تضرب هندوراس جراء ظاهرة "النينيو" المناخية جفاف
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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ضربت موجة الجفاف الحادة هندوراس جراء ظاهرة "النينيو" المناخية إلى اقتراب البلاد من حافة المجاعة، بينما تبحث الحكومة التى يترأسها خوان أورلاندو هرنانديز عن إجراءات داخلية وعن مساعدات خارجية لتخفيف حدة الأزمة.

انحسار كبير فى مستويات المياه
انحسار كبير فى مستويات المياه

 

وتسببت موجة الجفاف، التى يعتبرها البعض الأشد قسوة خلال العقود الخمسة الأخيرة، فى تدمير 100% من المحاصيل الزراعية الأساسية مثل الذرة والفاصولياء ببعض الأقاليم.

وتفسر ظاهرة «النينيو» بارتفاع درجة حرارة سطح المياه فى المحيط الهادى لينتج عن ذلك موجات جفاف فى بعض أنحاء الأرض وفيضانات وأعاصير فى البعض الآخر.

 

انخفاض مستويات المياه
انخفاض مستويات المياه

 

جانب من الجفاف
جانب من الجفاف

 

جانب من انحسار مستويات المياه
جانب من انحسار مستويات المياه

 

موجه جفاف
موجه جفاف

 

هندوراس
هندوراس
 
 
الجفاف
الجفاف

موجه جفاف

هندوراس

النينيو

المجاعة

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