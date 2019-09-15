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وتدريبات لمعلمى المرحلة الثانوية بأكتوبر

صور.. مدير التعليم النوعي يتابع اختبارات المتقدمين لمعاهد القراءات بالأقصر

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:46 ص
صور.. مدير التعليم النوعي يتابع اختبارات المتقدمين لمعاهد القراءات بالأقصر إختبارات القبول للمتقدمين لمعاهد القراءات بنين وفتيات
الأقصر – أحمد مرعى

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تابع الشيخ حربي أحمد على مدير التعليم النوعي بمنطقة الأقصر الأزهرية، أعمال إختبارات مسابقات القبول بمعاهد القراءات "بنين وفتيات" بمعهد فتيات الاقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وتفقد اللجان، وإطمأن إلى توفير سبل الراحة والمُناخ المناسب لأداء الامتحان، وعدم وجود أي شكوى من الامتحان، وأكد على دور الأزهر الديني والدعوي في تعليم القراءات القرآنية المتواترة واكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها، والتشجيع على حفظ القرآن الكريم وفهمه، ونشر الفكر المعتدل خصوصًا بين الفئات العمرية الناشئة والشباب ؛ مما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم .

يذكر أن المتقدمين لمرحلة التجويد أدوا الامتحان في مواد : القرآن، والخط العربي والحساب والإملاء ، كما أدى المتقدمون لمرحلة العالية في مواد : القرآن الكريم، وغريب القرآن والتجويد عملياً، ورافقه خلال الزيارة جمال عبدالرحمن شيخ معهد القراءات بنين بالأقصر.

على جانب آخر، حضر الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، برفقه عبداللطيف أحمد عمران وكيل المديرية، وموجى عموم المواد الدراسية، اللقاء التعريفى بتدريبات معلمى المرحلة الثانوية بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر لإعداد كوادر مدربى معلمى المرحلة الثانوية.

وتم اللقاء داخل قاعات التدريب عن بعد، وأدار اللقاء من جانب الوزارة الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، برفقة الدكتور أحمد ضاهر مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وأكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، ويسرى سويرس رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسى.

ودار اللقاء حول أجندة البرنامج التدريبى للمعلمى المرحلة الثانوية والذى سيتم على مراحل متعددة يتلقى فيها المعلمين الدعم داخل المدرسة وتتركز حول التنمية المهنية للمعلمين، وقد طالب عايد بادراج موجهى المواد فى اجندة التدريب حتى يتم من خلالهم قياس اثر التدريبات داخل المدارس، وأن تكون لقاءات مستشارى المواد مع موجهى المواد منفصلة كل مادة على حدة.

 

إختبارات القبول للمتقدمين لمعاهد القراءات بنين وفتيات (1)

إختبارات القبول للمتقدمين لمعاهد القراءات  

 

إختبارات القبول للمتقدمين لمعاهد القراءات بنين وفتيات (2)
جانب من اختبارات القبول للمتقدمين لمعاهد القراءات بنين وفتيات  

 

إختبارات القبول للمتقدمين لمعاهد القراءات بنين وفتيات (3)
الفتيات يشاركن فى اختبارات القبول لمعاهد القراءات
 

 

 

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