الرئيسية أخبار عاجلة صور.. كبير الياوران يحتفل بعقد قران نجله بمسجد المشير طنطاوى الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:29 م اللواء اركان حرب صبرى يوسف بين العروسين وعدد من محررى رئاسة الجمهورية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء احتفل اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، كبير الياوران برئاسة الجمهورية، بعقد قران نجله محمود، على "حنان" كريمة المهندس إبراهيم وحيد خيال، وذلك بمسجد المشير طنطاوى. حضر الحفل، عدد كبير من رجال الدولة والوزراء والشخصيات العامة. ويتقدم "اليوم السابع" بخالص التهنئة للواء صبرى السيد يوسف، وللعروسين. كبير الياوران اللواء صبرى يوسف حفل زفاف مسجد المشير مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة المستشار فوزى أبو زيد يحتفل بحفل زفاف نجله على كريمة اللواء عاصم إمبابى الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 12:24 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع فيديو وصور.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء.. الداخلية: عناصر الإرهاب كانت تخطط لتنفيذ عمليات عدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة.. وتؤكد: تم تحديد أماكن تواجدها والقضاء عليها.. وضبط أسلحة آلية وذخيرة صافرة ألمانية تدير مباراة نابولى ضد ليفربول فى دوري ابطال اوروبا فيديو وصور.. الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر ليفربول "الرابح الأكبر" من معارك السبت فى الدورى الإنجليزي.. الريدز يحقق العلامة الكاملة ويعيد إنجاز تشيلسى ومانشستر سيتى.. سقوط "حامل اللقب" يبعد كتيبة كلوب بصدارة البريميرليج.. وتألق صلاح ومانى بعد "الصلح" جهات دولية توجه أسئلة لموقع فيس بوك حول عملة "ليبرا" .. اعرف التفاصيل محمد كيشو لاعب المصارعة يتأهل رسمياً إلى أوليمبياد طوكيو 2020 التعليم تبحث مع التضامن أداء خريجات التربية الخدمة العامة بالمدارس لسد العجز ما هو الأمر الوقتى وهل يفيد فى عدم منع الزوجة بصحبة أولادها من السفر؟.. خبير قانونى: المُشرع أجاز للحاضنة الطعن خلال 10 أيام.. ويحدد 30 يوما لتنفيذه من تاريخ الصدور وإلا يسقط.. وهذه نماذج لصدور أحكام بإلغائه البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى ارتفع لأكثر من 45 مليار دولار نهاية أغسطس الكاف: بدلاء الأهلى يمنحون فايلر احتفالا مزدوجا ضد كانو سبورت السلطات العراقية تنفى استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية المزيد من Trending Plus
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