صور.. كبير الياوران يحتفل بعقد قران نجله بمسجد المشير طنطاوى

احتفل اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، كبير الياوران برئاسة الجمهورية، بعقد قران نجله محمود، على "حنان" كريمة المهندس إبراهيم وحيد خيال، وذلك بمسجد المشير طنطاوى.

حضر الحفل، عدد كبير من رجال الدولة والوزراء والشخصيات العامة. ويتقدم "اليوم السابع" بخالص التهنئة للواء صبرى السيد يوسف، وللعروسين.