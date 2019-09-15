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صور.. ضبط مخابز مخالفة فى حملة تفتيشية لتموين الدقهلية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 10:23 ص
صور.. ضبط مخابز مخالفة فى حملة تفتيشية لتموين الدقهلية جانب من حملة التفتيش على مخابز أجا
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ضبط 7 مخابز مخالفة فى حملة تفتيشية لإدارة أجا التموينية لتفعيل الرقابة على المخابز وضبط المخالفين.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر برقم 476 لسنة 2019 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد مخبز ورثة "سامى .أ.أ" بمدينة أجا لقيامه بتجميع 77 بطاقة تموينية ذكية دون وجه حق، والمحضر رقم 477 لسنة 2019 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد مخبز " نها .ا.ا.ع" بقرية صهرجت الصغرى، لتجميع 15 بطاقة تموينية ذكية.

 

كما تم ضبط "محمد .ا.أ.ب" بقرية إخطاب لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وضد مخبز "رزقة .ر.م.ر"، بقرية ميت فضالة لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 16 جراما، ومخبز "أحمد .م.ا.ا"، بقرية شنشا، لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 15جراما، وضد مخبز "محمود .أ.أ.ن" بقرية الغراقة، لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 14 جراما، وضد مخبز "وفاء .م.ح.أ" بذات القرية ينتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية بالمخالفة للتوجيه الوزارى رقم 30 لسنة 2017، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

 

تشكلت الحملة تحت إشراف جيلان طلعت الفيشى، مديرة إدارة تموين أجا، وبرئاسة حمزة أبو الفتوح، رئيس قسم الرقابة التموينية بالإدارة، وعضوية كل من، مصطفى عوض، وأحمد البلتاجى، بالاشتراك مع أعضاء من وزارة التموين بالقاهرة.

 

 
حملة تموينية على مخابز أجا (2)
فحص الدقيق فى الحملة تموينية على مخابز أجا

 

حملة تموينية على مخابز أجا (3)
حملة التموينية رصدت مخالفات بمخابز أجا 

 

حملة تموينية على مخابز أجا (4)
رجال التموين يفحصون المخبز

 


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