صور.. تكريم نائب رئيس مدينة جمصة و6 من البحارة المنقذين لطالب الطب

كرمت رحاب المزين، رئيس مدينة جمصة حاتم قابيل، نائب رئيس المدينة، و6 من المنقذين، تقديرا لجهودهم المتميزة، ومشاركتهم في العثور على جثمان طالب كلية الطب، ابن قرية ميت طاهر التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، وذلك بهدف التحفيز على الإرتقاء بمستوى الخدمات، وتشجيعهم على التفاني فى أداء عملهم.
وكان الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، قد كلف نائب رئيس مدينة جمصة باصطحاب فريق إنقاذ بحري مكون من 6 بحارة، للبحث عن جثمان طالب كلية الطب الغريق أحمد مجدي محمد صبري ، الذي تم العثور على جثته عالقة بين صخور شاطئ ميناء دمياط على بعد 14 كم عن شاطئ دمياط الجديدة، بعد مرور أكثر من 48 ساعة من اختفائها في البحر .
وتم التواصل مع حرس الحدود لاستخدام ونش ميناء دمياط في رفع الصخور، والهلتي لتكسيرها، للتمكن من استخراج الجثة بعد انتفاخها وانحشارها بين صخور البحر.
تكريم رئيس مدينة جمصة للمنقذين
تكريم رئيس مدينة جمصة للمنقذين
تكريم رئيس مدينة جمصة للمنقذين
تكريم رئيس مدينة جمصة للمنقذين
تكريم رئيس مدينة جمصة للمنقذين
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