صور.. تكريم نائب رئيس مدينة جمصة و6 من البحارة المنقذين لطالب الطب

وكان الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، قد كلف نائب رئيس مدينة جمصة باصطحاب فريق إنقاذ بحري مكون من 6 بحارة، للبحث عن جثمان طالب كلية الطب الغريق أحمد مجدي محمد صبري ، الذي تم العثور على جثته عالقة بين صخور شاطئ ميناء دمياط على بعد 14 كم عن شاطئ دمياط الجديدة، بعد مرور أكثر من 48 ساعة من اختفائها في البحر .

وتم التواصل مع حرس الحدود لاستخدام ونش ميناء دمياط في رفع الصخور، والهلتي لتكسيرها، للتمكن من استخراج الجثة بعد انتفاخها وانحشارها بين صخور البحر.