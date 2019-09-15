صور.. انطلاق العام الدراسى بمدرسة البكالوريا الدولية الحكومية بالشيخ زايد

كتب محمود طه حسين

انطلق اليوم الأحد 15 سبتمبر الجارى العام الدراسى الجديد بمدرسة البكالوريا الدولية الحكومية بالشيخ زايد، وسط حضور كبير من الطلاب وأولياء الأمور.

وأدى الطلاب تحية العلم بطابور الصباح فى أول يوم لهم بحضور الدكتور أشرف لبنة مدير المدرسة وسيد عبد العزيز مدير إدارة الشيخ زايد التعليمية وبعض قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

فيما استقبلت المدرسة الأطفال بوضع مجموعة من البلالين أمام مدخل المدرسة لإضفاء وإدخال البهجة والسرور على الطلاب فى أول يوم لهم بالعام الدراسى الجديد.

يحصل الطالب فى نظام البكالوريا الدولية على شهادة دولية تسمى الـ"iB" على غرار الدبلومة الأمريكية وشهادة الـ"ig"، وتعتمد الدراسة فيه على 3 برامج دراسية، الأول عبارة عن برنامج المرحلة الابتدائية وهو لمدة 7 سنوات دراسية يبدأ من pypt وهو ما يعادل kg1 فى النظام الدراسى العادى وحتى الصف الخامس الابتدائى.