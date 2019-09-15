صور.. انطلاق العام الدراسى بمدرسة البكالوريا الدولية الحكومية بالشيخ زايد

انطلق اليوم الأحد 15 سبتمبر الجارى العام الدراسى الجديد بمدرسة البكالوريا الدولية الحكومية بالشيخ زايد، وسط حضور كبير من الطلاب وأولياء الأمور.
وأدى الطلاب تحية العلم بطابور الصباح فى أول يوم لهم بحضور الدكتور أشرف لبنة مدير المدرسة وسيد عبد العزيز مدير إدارة الشيخ زايد التعليمية وبعض قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.
فيما استقبلت المدرسة الأطفال بوضع مجموعة من البلالين أمام مدخل المدرسة لإضفاء وإدخال البهجة والسرور على الطلاب فى أول يوم لهم بالعام الدراسى الجديد.
يحصل الطالب فى نظام البكالوريا الدولية على شهادة دولية تسمى الـ"iB" على غرار الدبلومة الأمريكية وشهادة الـ"ig"، وتعتمد الدراسة فيه على 3 برامج دراسية، الأول عبارة عن برنامج المرحلة الابتدائية وهو لمدة 7 سنوات دراسية يبدأ من pypt وهو ما يعادل kg1 فى النظام الدراسى العادى وحتى الصف الخامس الابتدائى.
ويسمح البرنامج الأول فى الـ"iB" بالتدريس بلغة البلد وهى اللغة العربية، والبرنامج هو عبارة عن تدريس اللغة العربية والإنجليزية ومبادئ الرياضيات والأنشطة وتعتبر الأنشطة جوهر البرنامج، ويتم تقييم الطالب فى هذه المرحلة بوسائل مختلفة خلافًا للاختبارات التحريرية.
والبرنامج الثانى هو برنامج المرحلة المتوسطة وهو "myp"، ويمتد لمدة 5 سنوات يبدأ من myp وهو ما يعادل الصف السادس الابتدائى إلى myp5، وهو ما يعال الصف الأول الثانوى، ويمتحن الطالب مع المدارس الحكومية المواد القومية اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية ويدرس باقى المواد داخليا باللغة الإنجليزية.
ويتم التقويم حسب معايير البكالوريا الدولية ويدرس فيها الطالب مواد الرياضيات والعلوم بالإنجليزية، ويشترك فى البرنامجين الأول والثانى لنظام البكالوريا الدولية محور رئيسى وهو عدم الاعتماد على الكتب الدراسية المحددة فى الدراسة، ولكن يعتمد على البحث عن رؤوس الموضوعات من كتب المكتبة وعبر محركات البحث على الإنترنت، والبرنامج الثالث هو برنامج الدبلومة الـ"iB" ويمتد لمدة عامين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة