صور.. الطلاب والمعلمون إيد واحدة فى تزيين المدارس بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تستعد أكثر من 2450 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ لاستقبال العام الدراسى الجديد من بينهم 36 مدرسة جديدة لخفض الكثافة ،وتشهد مدارس كفر الشيخ على مدار الساعة، تعاون كبير بين مديرى المدارس والمعلمين والعاملين بالمدرسة إضافة لعدد من الطلاب والأطفال الذين رغبوا فى المشاركة فى تجميل مدارسهم ، ولم يكتف الأمر عليهم بل شارك مدراء الإدارات التعليمية كنس المدارس فى سابقة الأولى من نوعها، وفق توجيهات الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ التى شاركت الجميع فى تجميل مدارسهم .

ومدرسة مجمع على عبد الشكور للتعليم الأساسى إحدى المدارس الحكومية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ إحدى المدارس التى تعاون بها العمال والمعلمون ومدير المدرسة والأطفال والطلاب وعدد من أولياء الأمور فى تزين استعدادا لبدء العام الدراسى .

قالت الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،تحولت مدارس كفر الشيخ كخلايا نحل، يتعاون بها كل العاملين من عمال ومعلمين ومدراء مدرسة وعدد من المتطوعين للمشاركة فى تجميل المدارس،وزراعة الأشجار المثمرة، بجهود ذاتية ومشاركة مجتمعية، وفق توجيهات الدكتور إسماعيل طه،محافظ كفر الشيخ.

وأضافت كشك، إن معظم تلك المدارس تديرها قيادات شابة سواء من الذكور أو الإناث، بالتعاون مع الخبرات بالمدرسة، ومن بين تلك المدارس مجمع على عبدالشكور للتعليم الأساسى ، الذى يتواجد بها مجموعة من العاملون والمعلمون ظهروا كفريق عمل واحد ، يواصلون الليل بالنهار لتجميل مدرستهم، وزراعتها بالأشجار المثمرة ،إضافة إلى تدوير مخلفات البيئية بدهان إطارات السيارات واستخدامها فى تزيين وتجميل المدرسة ،وإنشاء الحديقة الخلفية للمدرسة لزراعتها ضمن مبادرة ازرع شجرة بزراعة الأشجار المثمرة وتكفلوا بمصاريف شراء الأشجار وتكاليف زراعتها ، بالإضافة لدهان المقاعد بألوان علم مصر بسواعد معلمى المدرسة ،وإنشاء حديقة جديدة بمدخل المدرسة.

وأكدت كشك، لم يقتصر الأمر على مشاركة المعلمين والإداريين والعمال فى تجميل المدرسة وتحمل نفقات ذلك، وغسلها وتزيينها، بل صمموا على اكتمال عملهم التطوعى بشراء ملابس ل 170 طالب وطالبة،كزى مدرسى ،إضافة لسداد مصروفاتهم المدرسية فى أول عمل يستحق الاحترام والتقدير،ليكون ضمن مبادرات العاملين بالتعليم بتوفير الآلاف من قطع الملابس كزى مدرسى للطلاب المنتمين للأسر الأكثر فقراً، دون الاعلان عن اسمائهم أو احراجهم.

وأكد تامر أحد العاملين بالمدرسة نعمل كأسرة واحدة،لاستقبال العام الدراسى الجديد، ومن خلال اجتماع بكل أعضاء المدرسة والعاملين بها والعمال،للمشاركة فى تجميل المدرسة ،بعد توجيهات من الدكتورة بثينة كشك ، وكيل الوزارة للاستعداد للعام الدراسى الجديد ،مشيراً إلى أنه تسلم عمله منذ 3 أشهر، وبدأنا فى غسل أرضية الفصول والمدرسة ، وزيادة الرقعة الخضراء بها لتعطى منظر جمالى يسر الناظرين ،بالإضافة لاستخدام خامات البيئة فى عمليات التجميل .

وأضاف تامر،عندما بدأنا فى عملية التنظيف والدهانات،وجذب تربة خصبة لزراعة الاشجار المتعددة وكل بجهود ذاتية من المعلمين، سهروا الليالى على مدار 3 أشهر كاملة ، وعندما وجد عدد من طلاب المدرسة معلميهم والعمال والإداريين ينظفون بأنفسهم مدرستهم ، صمموا للإنضمام لنا، للمساهمة فى تجميل مدرستهم فبالإضافة لتجميل المدرسة تم تركيب أبواب لتأمين مداخل ومخارج المدرسة استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد، وكله بالجهود الذاتية .

وقالت فاطمة على الشراكي،إنها تلميذة بالصف الرابع الإبتدائي، سمعت عن الجهود التى يقوم بها معلموها فى المدرسة ،فقررت التوجه للمدرسة وطلبت منهم المشاركة فى عملهم، ووجدت منهم الاستجابة ،مؤكدة أنها شعرت بالفخر والسعادة،عندما كانت تطلى المقاعد، وتشارك فى زراعة الأشجار ، عمل جديد بالنسبة لها ولكنها تفتخر لمشاركتها.

وأضافت حسناء هانى عبدالفتاح ،بالصف الخامس الإبتدائي،أنها سعيدة بمشاركة معلميها فى تجميل المدرسة ،وسوف تشارك كل عام وكل وقت فى تجميل مدرستها ، متمنية أن يكون كل الطلاب مثلها ومثل المشاركين من الطلاب بمدرستها.

وأكد أحمد محمد الدهشان،بالصف الثالث الإعدادي،لم تكن مشاركة الطلاب مشاركة فى تجميل مدرستهم ، ولكن تعلم أعمال جديدة باستخدام خامات البيئة لتززين المدرسة،بالإضافة أنه تعلم من معلميه أن يكون قدوة لمن أصغر منه فى المشاركة المجتمعية.

وقال إسماعيل محمد الدهشان، فكرة جميلة أن يشارك الطلاب معلميهم فى تزيين المدرسة،وتأكيد لقوة العلاقة بينه وبين معلمية،فإنه تعلم أن يشارك فى نظافته شاركه ومدينته ، كما شارك فى تزيين مدرسته ،مؤكداً أنه وجد تشجيع من أسرته على المشاركة فى طلاء المقاعد وزراعة الاشجار .

يذكر أن كل العاملين بالمدرسة من عمال ومعلمين وإداريين شاركوا فى الأعمال والتغييرات الجذرية التى شهدتها المدرسة طيلة 3 شهور بالإضافة للطلاب وهم فاطمه على الشراكى،وحسناء هانى عبد الستار،وأحمد محمد ابوالنجا،واسماعيل محمد الدهشان الصف الاول الاعدادى،وأحمد محمد الدهشان الصف الثالث الاعدادى،وأحمد محمود الصف السادس،وسعد أيمن الصف الاول الاعدادى،والبراء الجندى الصف السادس،ومن بين المعلمين المشاركين حنان غازى محمد الاخصائى الاجتماعية ،ورفيق الدسوقى مسئول الاعلام بالمدرسة ،وعليوه زكريا،وراوية الموافي،وأمينة محمد ،وإيمان يوسف،وعلاء الدينأمين،ومروه حمد،ةإيمان جلال شرابي،وسمر هميسه،ورانيا عبدالمهيمن،وبليغ حمدي،وإسلام صبحي،وسالم محمد السيد،ووليد إبراهيم،وأشرف يوسف،وأشرف الحايس،وإيهاب ماهر،وإيهاب عمر ،وعبير مختار،وهانى عبدالستار،وأمل معتوق،وأحمد عبدالمقصود،وزينات نعمان،ومحمد الصاوي، ونجلاء عبدالنبي،والعمال المشاركين،محمود وديح،ونسيم محمد ،ومى فتحي،وفتحيه محمود،وسحر سعدوصلاح الدين محمد رئيس مجلس الامناء.



الطلاب والمعلمون يزينون المدارس بكفر الشيخ (1)



الطلاب والمعلمون يزينون المدارس بكفر الشيخ (2)



الطلاب والمعلمون يزينون المدارس بكفر الشيخ (3)



الطلاب والمعلمون يزينون المدارس بكفر الشيخ (4)



الطلاب والمعلمون يزينون المدارس بكفر الشيخ (5)



الطلاب والمعلمون يزينون المدارس بكفر الشيخ (6)



الطلاب والمعلمون يزينون المدارس بكفر الشيخ (7)



الطلاب والمعلمون يزينون المدارس بكفر الشيخ (8)



الطلاب والمعلمون يزينون المدارس بكفر الشيخ (9)



الطلاب والمعلمون يزينون المدارس بكفر الشيخ (10)



الطلاب والمعلمون يزينون المدارس بكفر الشيخ (11)



الطلاب والمعلمون يزينون المدارس بكفر الشيخ (12)