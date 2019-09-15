سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

الأقصر يطلق مبادرة لإعداد مدربين "TOT"..

صور.. إنطلاق فعاليات "أسبوع الشباب المصرى الألمانى" وزراعة 500 شجرة بطود الأقصر

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:08 ص
صور.. إنطلاق فعاليات "أسبوع الشباب المصرى الألمانى" وزراعة 500 شجرة بطود الأقصر فعاليات أسبوع الشباب المصرى الألمانى
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود، وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات "أسبوع الشباب المصري الألماني" للعام السادس علي التوالي داخل مركز شباب الحسينات، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضه، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وبدأت فعاليات "أسبوع الشباب المصري الألماني"، بحفل وملتقي ترحيب أقيم بمركز شباب الحسينات والذي رحب فيه رئيس مجلس الإدارة جلال محمد جلال، بالحضور و"زونكي سيمون" القائم بأعمال سفير الجمهوريه الألمانية الإتحادية بالقاهره وحرمه، و"ألكيس هاييم" منسق زيارة معهد كالرجي منسيوم ميونخ، وعدد من الشباب الألماني، معبراً عن مدى سعادة شباب الطود بزيارة قرنائهم من الشباب الألماني عن تبادل الحوار والثقافات بين شباب البلدين.

ورحب العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مدينة الطود، بسفير جمهورية ألمانيا الاتحاديه ومرافقيه، متمنياً دوام الصداقة والعلاقات القوية بين البلدين على كافة المستويات الرسمية والشعبية، ثم إنتقل الوفد إلي مدينه الطود الجديدة وقام الشباب الألماني بمشاركة قرنائهم من الشباب المصري بزراعة 500 شجرة بملعب مركز شباب الحسينات وايضا طريق المساكن وذلك في إطار التعاون المثمر بين البلدين .

من جانب آخر، أعلن مجلس مدينة الأقصر، أنه بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، تقرر إطلاق منحة لإعداد مدربين "TOT" وكيف تصبح مدرباً فعالاُ وناجحاً؟، وذلك لخدمة شباب وأبناء محافظة الأقصر في سوق العمل.

وقال مجلس المدينة – في بيان صحفي – أنه تتميز هذه المنحة بالجوانب العملية التطبيقية والتي تتيح للمشاركين اكتساب مهارات عملية ليصبح مدرب محترف قادر على إيصال المعلومات وتحقيق المهارات بأحدث الأساليب العلمية، وذلك لإعداد المشاركين نظرياً وعملياً فيكونوا مدربين محترفين على درجة عالية من الكفاءة في تحليل الاحتياجات التدريبية وتصميم المواد العلمية، وتقديم البرامج التدريبية مستخدمين مهارات العرض والإلقاء الفعال وفقاً لأحدث الأساليب التدريبية العالمية.

ومن المقرر أن يحصل المتدرب خلال الدورة علي شهادة معتمدة من مركز اعداد القادة لإدارة الأعمال، وشهادة معتمدة من مجلس مدينة الاقصر، وسيتم التدريب في 5 أيام بعدد ساعات 25 ساعة تدريبية، وللحجز والإستعلام يتم التوجه لمقر مجلس مدينة الاقصر بالطابق الرابع في إدارة الإعلام أو سكرتارية رئيس المدينة.

 

إنطلاق فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني (7)
إنطلاق فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني  

 

إنطلاق فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني (8)
شابة المانية تتحدث خلال الملتقى
 
إنطلاق فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني (9)
العلم المصرى والالمانى يزينان الملتقى
 
إنطلاق فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني (10)
فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني 

 

إنطلاق فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني (11)
غرس الأشجار خلال فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني 

 

إنطلاق فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني (12)
غرس الأشجار خلال فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني 

 

 

الاقصر

اخبار الاقصر

منحة اعداد مدربين بالاقصر

مجلس مدينة الاقصر

وزارة قطاع الاعمال

مركز اعداد القادة لادارة الاعمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء.. الداخلية: عناصر الإرهاب كانت تخطط لتنفيذ عمليات عدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة.. وتؤكد: تم تحديد أماكن تواجدها والقضاء عليها.. وضبط أسلحة آلية وذخيرة

فيديو وصور.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء.. الداخلية: عناصر الإرهاب كانت تخطط لتنفيذ عمليات عدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة.. وتؤكد: تم تحديد أماكن تواجدها والقضاء عليها.. وضبط أسلحة آلية وذخيرة

صافرة ألمانية تدير مباراة نابولى ضد ليفربول فى دوري ابطال اوروبا

صافرة ألمانية تدير مباراة نابولى ضد ليفربول فى دوري ابطال اوروبا

فيديو وصور.. الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

فيديو وصور.. الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر

شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر

ليفربول "الرابح الأكبر" من معارك السبت فى الدورى الإنجليزي.. الريدز يحقق العلامة الكاملة ويعيد إنجاز تشيلسى ومانشستر سيتى.. سقوط "حامل اللقب" يبعد كتيبة كلوب بصدارة البريميرليج.. وتألق صلاح ومانى بعد "الصلح"

ليفربول "الرابح الأكبر" من معارك السبت فى الدورى الإنجليزي.. الريدز يحقق العلامة الكاملة ويعيد إنجاز تشيلسى ومانشستر سيتى.. سقوط "حامل اللقب" يبعد كتيبة كلوب بصدارة البريميرليج.. وتألق صلاح ومانى بعد "الصلح"

جهات دولية توجه أسئلة لموقع فيس بوك حول عملة "ليبرا" .. اعرف التفاصيل

جهات دولية توجه أسئلة لموقع فيس بوك حول عملة "ليبرا" .. اعرف التفاصيل

محمد كيشو لاعب المصارعة يتأهل رسمياً إلى أوليمبياد طوكيو 2020

محمد كيشو لاعب المصارعة يتأهل رسمياً إلى أوليمبياد طوكيو 2020

التعليم تبحث مع التضامن أداء خريجات التربية الخدمة العامة بالمدارس لسد العجز

التعليم تبحث مع التضامن أداء خريجات التربية الخدمة العامة بالمدارس لسد العجز

ما هو الأمر الوقتى وهل يفيد فى عدم منع الزوجة بصحبة أولادها من السفر؟.. خبير قانونى: المُشرع أجاز للحاضنة الطعن خلال 10 أيام.. ويحدد 30 يوما لتنفيذه من تاريخ الصدور وإلا يسقط.. وهذه نماذج لصدور أحكام بإلغائه

ما هو الأمر الوقتى وهل يفيد فى عدم منع الزوجة بصحبة أولادها من السفر؟.. خبير قانونى: المُشرع أجاز للحاضنة الطعن خلال 10 أيام.. ويحدد 30 يوما لتنفيذه من تاريخ الصدور وإلا يسقط.. وهذه نماذج لصدور أحكام بإلغائه

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى ارتفع لأكثر من 45 مليار دولار نهاية أغسطس

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى ارتفع لأكثر من 45 مليار دولار نهاية أغسطس

الكاف: بدلاء الأهلى يمنحون فايلر احتفالا مزدوجا ضد كانو سبورت

الكاف: بدلاء الأهلى يمنحون فايلر احتفالا مزدوجا ضد كانو سبورت

السلطات العراقية تنفى استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

السلطات العراقية تنفى استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة