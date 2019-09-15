صور.. إنطلاق فعاليات "أسبوع الشباب المصرى الألمانى" وزراعة 500 شجرة بطود الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود، وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات "أسبوع الشباب المصري الألماني" للعام السادس علي التوالي داخل مركز شباب الحسينات، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضه، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وبدأت فعاليات "أسبوع الشباب المصري الألماني"، بحفل وملتقي ترحيب أقيم بمركز شباب الحسينات والذي رحب فيه رئيس مجلس الإدارة جلال محمد جلال، بالحضور و"زونكي سيمون" القائم بأعمال سفير الجمهوريه الألمانية الإتحادية بالقاهره وحرمه، و"ألكيس هاييم" منسق زيارة معهد كالرجي منسيوم ميونخ، وعدد من الشباب الألماني، معبراً عن مدى سعادة شباب الطود بزيارة قرنائهم من الشباب الألماني عن تبادل الحوار والثقافات بين شباب البلدين.

ورحب العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مدينة الطود، بسفير جمهورية ألمانيا الاتحاديه ومرافقيه، متمنياً دوام الصداقة والعلاقات القوية بين البلدين على كافة المستويات الرسمية والشعبية، ثم إنتقل الوفد إلي مدينه الطود الجديدة وقام الشباب الألماني بمشاركة قرنائهم من الشباب المصري بزراعة 500 شجرة بملعب مركز شباب الحسينات وايضا طريق المساكن وذلك في إطار التعاون المثمر بين البلدين .

من جانب آخر، أعلن مجلس مدينة الأقصر، أنه بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، تقرر إطلاق منحة لإعداد مدربين "TOT" وكيف تصبح مدرباً فعالاُ وناجحاً؟، وذلك لخدمة شباب وأبناء محافظة الأقصر في سوق العمل.

وقال مجلس المدينة – في بيان صحفي – أنه تتميز هذه المنحة بالجوانب العملية التطبيقية والتي تتيح للمشاركين اكتساب مهارات عملية ليصبح مدرب محترف قادر على إيصال المعلومات وتحقيق المهارات بأحدث الأساليب العلمية، وذلك لإعداد المشاركين نظرياً وعملياً فيكونوا مدربين محترفين على درجة عالية من الكفاءة في تحليل الاحتياجات التدريبية وتصميم المواد العلمية، وتقديم البرامج التدريبية مستخدمين مهارات العرض والإلقاء الفعال وفقاً لأحدث الأساليب التدريبية العالمية.

ومن المقرر أن يحصل المتدرب خلال الدورة علي شهادة معتمدة من مركز اعداد القادة لإدارة الأعمال، وشهادة معتمدة من مجلس مدينة الاقصر، وسيتم التدريب في 5 أيام بعدد ساعات 25 ساعة تدريبية، وللحجز والإستعلام يتم التوجه لمقر مجلس مدينة الاقصر بالطابق الرابع في إدارة الإعلام أو سكرتارية رئيس المدينة.



إنطلاق فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني



شابة المانية تتحدث خلال الملتقى



العلم المصرى والالمانى يزينان الملتقى



فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني



غرس الأشجار خلال فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني