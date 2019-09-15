صحيفة روسية: هيئة الأركان تعد نسخة جديدة من العقيدة العسكرية

موسكو (أ ش أ)

كشفت صحيفة (نيزافيسيمايا جازيتا) الروسية عن أن هيئة الأركان العامة الروسية، بجانب الهيئات المختصة الأخرى، تعد نسخة دورية جديدة من العقيدة العسكرية لروسيا.

ورجحت الصحيفة - فى عددها الصادر اليوم الأحد، أن يصادق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على هذه الوثيقة فى العام المقبل، موضحة أن الوثيقة ستحدد التهديدات العسكرية الجديدة لروسيا بعد انهيار معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، والمستقبل الغامض لمعاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية.

وقال الخبير العسكرى الروسى يورى نيتكاشيف، للصحيفة، "إن الأمريكيين لا يفهمون حتى النهاية أو يتظاهرون بأنهم لا يفهمون المواقف والأحكام الجديدة، التى تعتزم هيئة الأركان العامة الروسية استخدامها فى خططها العسكرية المستقبلية، معربا عن ثقته فى أن القيادة العسكرية الروسية لا تقول الكثير عن مثل هذه الخطط علانية".

وأضاف أن هذه العقيدة الجديدة ستطور وتجدد أساليب الحرب المرتبطة بمواجهة مخاطر الأنواع الجديدة من الأسلحة فى العالم، مثل الأسلحة الفضائية والأسلحة فرط الصوتية وأسلحة الليزر وغيرها.. لافتا إلى أن كل هذه الأسلحة باتت موجودة لدى روسيا.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو كان قد أعلن عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو، قائلا "إن الولايات المتحدة لن تبقى طرفا فى معاهدة تنتهكها روسيا عمدا".