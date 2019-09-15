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رئيس العربية للتصنيع يستقبل وفد جامعة أسيوط للتعاون فى تجهيز مستشفى الأورام

الأحد، 15 سبتمبر 2019 10:12 ص
رئيس العربية للتصنيع يستقبل وفد جامعة أسيوط للتعاون فى تجهيز مستشفى الأورام جانب من اللقاء
كتب زكى القاضى

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استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفد من جامعة أسيوط، وذلك لتوقيع برتوكول تعاون لتجهيز مستشفى الأورام 2020، بمحافظة أسيوط، حيث تسعى الهيئة، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيىسى، فى وضع إمكانياتها الضخمة، لخدمة كافة قطاعات الدولة المصرية.
 
 
وقال الفريق عبد المنعم التراس، فى تصريح له، إن البرتوكول من أدوات العمل والشراكة المتكاملة بين الهيئة العربية وكافة المؤسسات، ومن المنتظر أن يدخل البرتوكول حيذ التنفيذ قريبا، وذلك حتى يستفاد أهل الصعيد من المستشفى، والتى من المنتظر أن تكون صرحا عملاقا لعلاج مرضى الأورام.
 
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العربيه (2)
 

العربيه (3)
 

 


العربية للتصنيع

الفريق التراس

عبد المنعم التراس

مستشفى 2020

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