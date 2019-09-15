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رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول يزور حلايب ويعلن انضمامها للدورى المصرى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:23 م
رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول يزور حلايب ويعلن انضمامها للدورى المصرى جانب من الزيارة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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زار أحمد سمير سليمان، رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول، مركز شباب حلايب، والتقى طاهر على طاهر، مدير المركز، فى اطار التعريف باللعبة ونشرها فى كل المحافظات والبحث عن المواهب الشابة وخلق أجيال جديدة

وحضر قيادات مركز الشباب عدد من أعضاء مجلس الإدارة الحالى والسابق وبحضور وفد من الاتحاد المصرى للمينى فوتبول مكون من المدير التنفيذى للاتحاد على الفقى وعدد من أعضاء لجان الاتحاد المستشار اسامة سيد عضو لجنة التسويق بالاتحاد، وأحمد رسلان، ومحمد محسن أعضاء لجنة العلاقات العامة بالاتحاد

وتناول اللقاء شرح قوانين اللعبة وعرض فديوهات تتعلق بطبيعه اللعبة وفنياتها وقد اثنى الحضور على اللعبة وأكد أحمد سمير رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول أن زيارة حلايب تعد بالنسبة له زيارة تاريخية على الصعيد الوطنى عامة والرياضى على وجة الخصوص وأن رياضة المينى فوتبول اليوم تنطلق من أقصى  حدود أرض مصر حلايب وان يمثل أبناء مصر ابناء حلايب فريقهم فى أول دورى مصرى للمينى فوتبول "كرة القدم المصغرة" . 

وأضاف طاهر على طاهر رئيس مركز شباب حلايب انه هو وباقى أعضاء مجلس إداراة مركز شباب حلايب سعداء جدا بحضور وفد الاتحاد المصرى للمينى فوتبول ورئيسه أحمد سمير الذى يعد أول رئيس اتحاد لأى لعبة رياضية يزور مدينة حلايب وأكدوا شكرهم لهذا  الاهتمام والزيارة  المتميزة رغم بعد المسافات التى تجاوزت اكثر من 10 ساعات من القاهرة إلى حلايب.

كما أكد أن هذه اللعبة ستعطى فرصة كبيرة لظهور مواهب عديدة من اللاعبين أبناء الصعيد وخاصة حلايب الزاخرة بالمواهب والتسهيلات التى قدمها رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول لمركز شباب حلايب

وأكد أحمد الشوالى نائب رئيس مركز شباب حلايب سعادته بكون مركز شباب مرسى علم سيكون من ضمن الفرق المشاركة فى أول دورى مصرى للمينى فوتبول وتوجة بالشكر للاتحاد المصرى للمينى فوتبول رئيسا وأعضاء على حرصهم على الاهتمام بمراكز الشباب مما سيعطى بالنفع الكبير

 

 

 


البحر الاحمر

حلايب

الاتحاد المصرى للمينى فوتبول

مينى فوتبول

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