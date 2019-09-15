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حركة طالبان الأفغانية تلغى حظرا على عمل الصليب الأحمر

الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:47 ص
حركة طالبان الأفغانية تلغى حظرا على عمل الصليب الأحمر قيادات طالبان
أ ش أ

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ألغت حركة طالبان الأفغانية اليوم الأحد حظرا كانت تفرضه على عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقدمت ضمانات أمنية لموظفيها الذين يقومون بأعمال إغاثة إنسانية فى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفرض قياديو طالبان حظرا على اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعلى منظمة الصحة العالمية فى أبريل وقالوا إن المؤسستين تقومان بأنشطة "مريبة" خلال حملات التطعيم ولا تلتزمان بالمهام المعلنة.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد فى بيان "الإمارة الإسلامية تعيد الضمانات الأمنية السابقة للجنة الدولية للصليب الأحمر فى أفغانستان وتأمر كل المجاهدين بتمهيد الطريق لأنشطة اللجنة وأن يضعوا أمن موظفى ومعدات تلك اللجنة فى الاعتبار".

 


طالبان

أفغانستان

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

منظمة الصحة العالمية

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