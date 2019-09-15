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تعرف على المستندات المطلوبة للتقرير الفنى للمبانى المخالفة المراد التصالح عليها

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:30 ص
تعرف على المستندات المطلوبة للتقرير الفنى للمبانى المخالفة المراد التصالح عليها مخالفات البناء - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

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تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، المستندات المطلوبة للوحدة أو العقار المراد التصالح عليه، على أن تكون مرفقة بتقرير فنى عن سلامة إنشائية للعقار الكائن، ويتضمن الآتى:

المستندات التى يجرى تسليمها للمكتب القائم بأعمال المراجعة يجب أن تشتمل على الآتى:

الرسومات المعمارية وهى:

لوحة الموقع العام للمبنى.

مسقط أفقى لدور البدروم إن وجد.

مسقط أفقى للدور الأرضى.

مسقط أفقى للدور الميزانين إن وجد.

مساقط أفقية للأدوار المتكررة.

مسقط أفقى لدور حجرات الخدمات بالسطح.

الواجهات الخاصة بالمبنى.

قطاع طولى بالمبنى محددا عليه مناسيب الأدوار المختلفة.


الرسومات الإنشائية للمبنى وتتضمن الآتى:

لوحة الأساسات.

لوحة المحاور والأعمدة.

لوحة تسليح سقف دور البدروم إن وجد.

لوحة تسليح سقف الدور الأرضى.

لوحة تسليح سقف دور الميزانين إن وجد.

لوحة تسليح أسقف الأدوار المكررة.

لوحة تسليح سقف غرف السطح.

نسخة من تقرير التربة والأساسات الخاصة بالمبنى.

نسخة من نتائج الاختبارات وضبط الجودة لأعمال التنفيذ إن وجدت.

وفى حالة عدم وجود المستندات السابقة يتم ذكر ذلك صراحة بالتقرير وبيان أن طالب العقار ليس لديه أية مستندات خاصة بالمبنى.


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اخبار

اليوم السابع بلس

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