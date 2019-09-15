تحرير 510 مخالفات مرورية وتحصيل 10 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح

مطروح - حسن مشالى

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 510 مخالفات مرورية وتحصيل 10 آلاف و 600 جنيه غرامات فورية.

قال اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 82 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم ضبط 4 بيتش باجى وموتوسيكل و سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية أو تراخيص.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.