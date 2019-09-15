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تجديد حبس المتهمين بإحياء رابطة ألتراس الأهلى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:43 م
تجديد حبس المتهمين بإحياء رابطة ألتراس الأهلى حبس_أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 14 من مشجعي النادي الأهلي المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"إحياء رابطة ألتراس أهلاوي"، 15 يومًا احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في القضية.

يشار إلي أن النيابة العامة، أمرت بحبس عدد من مشجعي النادي الأهلي، علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة  في اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهم تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلي جماعة إرهابية.

 

 


تجديد حبس متهمين

التراس أهلاوي

عضو التراس

نيابة أمن الدولة

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