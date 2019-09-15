بريطانيا: الهجوم على منشأتى النفط بالسعودية محاولة للإضرار بالأمن الإقليمى

رويترز

وزير الخارجية البريطانى يقول الهجوم على منشأتى النفط السعوديتين "محاولة طائشة للإضرار بالأمن الإقليمى وتعطيل إمدادات النفط العالمية"

و على صعيد أخر، حذر الاتحاد الأوروبى، اليوم الأحد، من "تهديد حقيقى للأمن الإقليمي" فى الشرق الأوسط، بعد هجمات على منشأتين نفطيتين بالسعودية، هددت بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية، وأعلنت جماعة الحوثى اليمنية مسئوليتها عنها.

وقالت فيدريكا موجيرينى مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد فى بيان، "هجوم الأمس بطائرات مسيرة على منشأتى أرامكو النفطيتين فى السعودية، يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمى".