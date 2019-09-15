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بدء فعاليات مؤتمر بناء الدول بتلاوة قرانية بحضور دولى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 10:25 ص
بدء فعاليات مؤتمر بناء الدول بتلاوة قرانية بحضور دولى
كتب إسماعيل رفعت - تصوير: خالد كامل

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بدأت فعاليات مؤتمر مصر.. فقه بناء الدول الذى تقيمه وزارة الأوقاف فى الانعقاد الثلاثين لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور 500 شخصية منهم 150 مفتيا ووزيرا وعالما من دول العالم، حيث انطلقت الفعاليات بتلاوة قرانية للقارئ ياسر الشرقاوى.

 

حضر الاحتفالية وكيل مجلس النواب سيد الشريف ومفتى الجمهورية شوقى علام، وعدد من الوزراء ومفتى لبنان عبداللطيف دريان، ووزير الشئون الإسلامية السعودى عبداللطيف آل الشيخ ووزير أوقاف اليمن ونظيره الإماراتى.

 

وأشاد الشيخ الدكتور عبد الحميد متولى، رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية بالبرازيل، بالمؤتمر، مؤكدا أنه يدعم وثيقة القاهرة التى تستهدف دعم بناء الدول فى مواجهة الجماعات التى تحاول هدمها، مشيرًا إلى أن المجلس يلتزم نصًّا بتوصيات المؤتمر الثلاثين.

 

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (1)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (2)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (3)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (4)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (5)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (6)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (7)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (8)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (9)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (10)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (11)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (12)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (13)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (14)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (15)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (16)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (17)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (18)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (19)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (20)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (21)
 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه بناء الدول برؤية عصرية (22)
 

 

 

وزارة الاوقاف

مؤتمر فقه بناء الدول

نشر الوسطية

محاربة التطرف

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